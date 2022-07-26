Нахабний Путін спробував умовити Ердогана відкрити в РФ завод з виробництва Байрактарів

Путін намагався домовитися про виробництво Байрактарів / колаж фото usm.media, Reuters

Російський диктатор на стільки заздрить Україні, у якої є сучасні безпілотники "Байрактар", що вирішив спробувати переплюнути і "відкрити" завод з їх виробництва в РФ. З такою пропозицією він підійшов до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це повідомляє Middle East Eye.

Путін спробував домовитися з Ердоганом на недавній зустрічі в Тегерані. Він запропонував укласти угоду з турецькою компанією Baykar з виробництва ударних ефективних безпілотників. Але спроби так і не увінчалися успіхом.

"Путін сказав мені, що хоче працювати з Bayakrom. Він запропонував створити фабрику в Росії, як це зробив Bayakr в ОАЕ", – сказав Ердоган.

Варто відзначити, що представник компанії відмовився коментувати таку нахабну пропозицію Путіна.

читайте такожЗбирали гроші всією країною: компанія Baykar безкоштовно віддасть Україні 3 "Байрактара"

Керівництво турецької компанія Baykar Makina - виробника тих самих бойових дронів Bayraktar ‒ ніколи не буде продавати їх в Росію (ні зараз, ні в майбутньому).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава вже домовилася з компанією-виробником.

Інші новини: