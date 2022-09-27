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Ексдепутат Держдуми зізнався, за якої умови Путін міг би розпочати ядерну війну

27 вересня 2022, 05:00

Голова Кремля витравив у собі всі людські якості, зазначив колишній російський депутат.

Путін, ядерна війна
За якої умови Путін почав би ядерну війну / Колаж Reuters , pixabay.com

Президент Росії Володимир Путін запросто почав би ядерну війну, якби міг вижити в своїх особистих бункерах, заявив колишній депутат Держдуми, опозиціонер Геннадій Гудков в ефірі Фейгін Live.

Глава РФ витравив у собі всі людські якості, зазначив колишній російський депутат.

"Я глибоко переконаний і впевнений, я, звичайно, можу помилятися, як будь-яка людина, але я особисто переконаний і впевнений, що якби Путін міг би почати ядерну війну, але йому його б особисті Бункери дозволяли б йому вижити, він би почав...", - вважає політик.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

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