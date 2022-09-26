Путін може застосувати тактичну ядерну зброю для показового вибуху - The New York Times

Путін може застосувати тактичну ядерну зброю / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін, який продовжує тероризувати весь світ, може застосувати тактичну ядерну зброю. І зробити це він може для того, щоб влаштувати демонстраційний вибух. Про це повідомляє The New York Times.

Такий вибух може відбутися над Чорним морем, Північним Льодовитим океаном або на території України.

Поки нема доказів того, що РФ готується до ядерного удару. Видання вважає, що Путін не наважиться це зробити, адже почув жорстку відповідь з боку Заходу і союзників Москви (Китай та Індія).

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

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