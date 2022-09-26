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Чи є ознаки того, що Путін застосує ядерну зброю проти України: відповідь Білого дому

26 вересня 2022, 22:21

Країни Заходу готові посилити антиросійські санкції у разі анексії Росією окупованих територій України, зазначили в США.

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Чи застосує Путін ядерну зброю / Reuters , gettyimages.com

США наразі на спостерігають жодних ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю на тлі нових погроз президента РФ Володимира Путіна, йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Що стосується свідчень (про підготовку до застосування ядерної зброї - ред.) або шансів, то ми цього не бачили на даний момент. Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на нинішньому етапі", - підкреслила Жан-П'єр.

Також вона додала, що країни Заходу готові посилити антиросійські санкції у разі анексії Росією окупованих територій України.

"Ми готові створити додаткові швидкі і жорсткі економічні витрати для Росії разом з нашими союзниками і партнерами у відповідь на ці дії, які ми зараз спостерігаємо", - зазначила прес-секретар.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і про готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасніші ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

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