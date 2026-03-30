Економіка тріщить: Україна знищила майже половину експортних потужностей РФ - Fortune

Кремль може заборонити експорт бензину через ризики дефіциту.

Що відомо:

Україна знищила майже половину експортних потужностей РФ

У РФ можуть заборонити експорт бензину через ризики дефіциту

Українські безпілотники б'ють по об'єктах РФ та змушують Москву відмовитись від пріоритетності деяких видів експорту. Кремль знову розглядає можливість введення заборони на експорт бензину. Про це повідомляє Fortune.

Росія може експортувати нафту зі своїх східних терміналів, які обслуговують Азію. Однак експорт бензину може призвести до подальшого дефіциту на внутрішньому ринку.

Також зазначається, що чиновники Кремля попереджали Путіна про можливу фінансову кризу вже до літа. Внаслідок останніх атаки було зупинено близько 40% потужностей РФ з експорту нафти. Це стало найсерйознішим перебоєм у постачанні нафти в новітній історії Росії.

Війна США проти Ірану створила сприятливі умови для російської економіки. Через припинення поставок п'ятої частини світових запасів нафти, російська нафта раптово подорожчала. Нафта сорту Urals майже зрівнялася з ціною нафти сорту Brent. До того ж США тимчасово скасували санкції щодо російської нафти.

"Стрибок цін на нафту зробив Росію одним із "найбільших переможців у найближчій перспективі" у результаті конфлікту з Іраном. Це фактично врятувало нафтові доходи Росії від падіння, яке тривало дуже тривалий час", – заявила професорка міжнародного бізнесу Університету штату Вічіта Уша Хейлі.

Нагадаємо, Главред писав, що на тлі зростання світових цін на нафту адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення про тимчасове скасування санкцій щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що економічне становище у Росії уже складне і може тільки погіршуватися. Вести війну проти України Кремль зможе, найімовірніше, ще рік-два.

Напередодні повідомлялося, що поки на Близькому Сході триває війна, російській економіці нічого не загрожує. Як тільки війна припиниться, знову запуститься лічильник, який відраховує час до кінця економіки РФ.

