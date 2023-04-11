Єгипет планував таємно поставити Росії 40 тис. ракет - The Washington Post

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході та найбільшим одержувачем допомоги із США.

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Абдель Фаттах Ас-Сісі і Володимир Путін / Фото http://kremlin.ru/

Секретні документи Пентагону, які "злили" в Мережу, свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі в лютому планував виробити 40 тис. ракет для країни-агресора Росії. Він доручив чиновникам тримати в таємниці виробництво і відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом". Про це пише The Washington Post

Видання зазначає, що президент Єгипту є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході та найбільшим одержувачем допомоги із США.

WP отримав документ з масиву зображень секретних файлів, розміщених в лютому та березні на Discord - популярному серед геймерів додатку для спілкування в чаті.

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У документі йдеться, що 1 лютого Сісі віддав розпорядження тримати в таємниці поставки ракет, щоб "уникнути проблем із Заходом", і сказав людині, яка згадується як Салах аль-Дін, що працівникам заводу слід повідомити, що снаряди призначені для єгипетської армії.

Салах ад-Дін, як припускає газета, це, найімовірніше, Мохаммед Салах ад-Дін, державний міністр з питань військового виробництва.

Запропонований РФ порох, про який згадується в документі, був би виготовлений на "Фабриці 18". Так називається хімічний завод, який існує вже кілька десятиліть.

За даними WP, в документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що він "накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це найменше, що Єгипет може зробити, щоби віддячити РФ за допомогу, надану раніше".

Крім того, в документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що росіяни сказали йому, що готові "купити, що завгодно".

З документа незрозуміло, якою саме була попередня російська допомога, зазначає видання.

За інформацією WP, в документі також цитуються слова президента Єгипту про те, що він розглядає можливість продажу Китаю "звичайних товарів", щоб звільнити місце для "більшого виробництва Sakr 45". Йдеться про 122-мм снаряди, які виробляються в Єгипті. Такі ракети були б сумісні з російськими реактивними системами залпового вогню "Град".

Зазначається, що розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Єгипту під час візиту в Каїр. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі відправився в Москву на переговори з російськими лідерами.

Представник уряду США, який говорив з виданням на умовах анонімності, заявив, що Вашингтону "нічого не відомо" про реалізацію плану з постачання ракет Росії з Єгипту.

"Надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, попри поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві з США, які протягом десятиліть надають країні понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки", - зазначає WP.

Журналісти The Washington Post пцшить, що в документах прямо не сказано, чому Росія зацікавлена в придбанні ракет. Однак її військові витрачають величезну кількість боєприпасів, а уряд США стверджує, що Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди, а Китай розглядає можливість робити те ж саме.

Американський сенатор Кріс Мерфі, який є членом комітетів у закордонних справах і з питань асигнувань, зазначив: якщо Сісі дійсно таємно виготовляв ракети для Росії, які можуть бути використані в Україні, "потрібно серйозно задуматися над станом наших відносин".

Витік секретних даних Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їхнього початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців та занижені оцінки загиблих російських окупантів.

NYT зазначає, що ці матеріали підтверджують думку, яку вже давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати мають чіткіше уявлення про російські військові операції, ніж про українське планування.

Джерела видання вказують, що зарано говорити про масштаби збитку витоку інформації, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають дані, і перекрити цей потік, це може вплинути на хід бойових дій в Україні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував появу в ЗМІ матеріалів про підготовлюваний український контрнаступ. Дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, вважає Подоляк.

9 квітня Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Розслідувачі Bellingcat встановили, що опубліковані нещодавно в ЗМІ секретні документи США щодо війни в Україні були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, проте першоджерело може бути ще більш раннім.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів.

Reuters пише, що засекречена інформація про плани США і НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом, яка була "злита" в мережу, може бути підробкою. Американська влада розслідує "витік" даних, проте їхня достовірність досі не підтверджена.

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