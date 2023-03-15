КНР може вдатися до шантажу США: аналітик розповів, що буде з військовою допомогою для України

Незважаючи на шантаж з боку КНР, Захід буде допомагати Україні ще більш активно, зауважив Кочетков.

Аналітик розповів, що буде з військовою допомогою для України, якщо Китай почне шантажувати США / ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Китай може вдатися до шантажу Сполучених Штатів Америки, якшо вони не погодяться на мирний план КНР та продовжать підтримувати Тайвань військовою технікою. Так, у відповідь Китай може зміцнити свої зв'язки з країною-агресоркою Росією. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Як зазначив Кочетков, незважаючи на шантаж з боку КНР, Захід буде допомагати Україні ще більш активно. За його словами, Сполучені Штати вже обрали певну стратегію і продовжуватимуть її.

"Дії Китаю на неї практично не вплинуть, але вони можуть вплинути на мирні переговори, які відбудуться після нашого контрнаступу. Тоді Китай може тиснути на Росію, бо у нього усе просто – він готовий підтримувати переможця, а не того, хто зазнав поразки", - пояснив аналітик.

відео дня

На його думку, якщо ситуація у Росії буде безнадійною, то Китай буде обережним, але на боці України, бо тоді він буде пропонувати завершити бойові дії за рахунок Росії.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомоги в галузі безпеки. Штати надали артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо.

Як повідомляв Главред, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Україна найближчими тижнями отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також зенітних ракетних комплексів Iris-T від Німеччини.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку й на початку осені.

Вас може зацікавити: