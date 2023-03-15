УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

КНР може вдатися до шантажу США: аналітик розповів, що буде з військовою допомогою для України

15 березня 2023, 03:20
Незважаючи на шантаж з боку КНР, Захід буде допомагати Україні ще більш активно, зауважив Кочетков.
КНР може вдатися до шантажу США: аналітик розповів, що буде з військовою допомогою для України
Аналітик розповів, що буде з військовою допомогою для України, якщо Китай почне шантажувати США / ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Китай може вдатися до шантажу Сполучених Штатів Америки, якшо вони не погодяться на мирний план КНР та продовжать підтримувати Тайвань військовою технікою. Так, у відповідь Китай може зміцнити свої зв'язки з країною-агресоркою Росією. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Як зазначив Кочетков, незважаючи на шантаж з боку КНР, Захід буде допомагати Україні ще більш активно. За його словами, Сполучені Штати вже обрали певну стратегію і продовжуватимуть її.

"Дії Китаю на неї практично не вплинуть, але вони можуть вплинути на мирні переговори, які відбудуться після нашого контрнаступу. Тоді Китай може тиснути на Росію, бо у нього усе просто – він готовий підтримувати переможця, а не того, хто зазнав поразки", - пояснив аналітик.

відео дня

На його думку, якщо ситуація у Росії буде безнадійною, то Китай буде обережним, але на боці України, бо тоді він буде пропонувати завершити бойові дії за рахунок Росії.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США виділили Києву понад 30 мільярдів доларів на допомоги в галузі безпеки. Штати надали артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радіолокаційні системи, безпілотники, бронежилети, мільйони снарядів, боєприпасів тощо.

Як повідомляв Главред, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Україна найближчими тижнями отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також зенітних ракетних комплексів Iris-T від Німеччини.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку й на початку осені.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Олександр Кочетков війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:55

Чому від кави "розривається" голова: невролог назвала 5 основних причин

03:50

Як очистити димохід: дивовижно простий спосіб працює безвідмовно

03:20

КНР може вдатися до шантажу США: аналітик розповів, що буде з військовою допомогою для УкраїниВідео

03:20

За вуха не відтягнути від такої смакоти: картопляне пюре по-новому, рецепт неймовірно простийВідео

02:50

Як реанімувати підгорілу гречку: спосіб, який надасть страві неповторного смаку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:24

"Тому її з Великого вигнали": Волочкова розставила ноги і потрапила в халепуВідео

02:05

Зіркова українська стрибунка похвалилася "стиглими" сідницями в купальнику

01:35

Жданов пояснив, чи можна з систем Patriot бити по наземних цілях

00:51

Чому 15 березня не можна піднімати гроші: прикмети і що не можна робити в неприємний день рокуВідео

Реклама
00:37

Чорна мітка: п'ять букв в імені, які прирікають людину на нещастя та стражданняВідео

00:15

Планував убивство Буданова та Резнікова: в Україні засудили до 12 років російського кілераВідео

14 березня, вівторок
23:40

Зеленський терміново зібрав Ставку: вирішено посилювати оборону БахмутаВідео

22:48

Чому 16 березня не можна виносити сміття: прикмети і заборони дняВідео

22:47

РФ збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі: Гуменюк попередила про загрозу ракетної атакиВідео

22:37

"Вони вже програли війну": РФ вже готується до контрнаступу ЗСУ - РезніковВідео

22:32

"Погане дівчисько" стало дорослим: 36-річна Ліндсі Лохан вагітна первістком

22:15

Модна стрижка 2023 невимовної краси, яка проста в укладанні та відмінно омолоджуєФото

22:12

"Пів вечора говорив про Україну": Максим Галкін здивував усіх на концерті в США, росіяни в істериціВідео

21:42

Трейлер фільму з темношкірою русалочкою: старий сюжет, нові герої і буйний гнів глядачівВідео

21:35

"Витягли з пекельної діри": воїни ЗСУ під час штурму ворожих позицій врятували полоненого побратимаВідео

Реклама
21:09

"Ми продовжимо робити те, що нам потрібно": у США жорстко відповіли РФ після інциденту в Чорному морі

20:35

Гайдай йде: Кабмін погодив звільнення керівників Луганської, Одеської та Хмельницької ОВАВідео

20:21

Холостяк Топольський заінтригував новим романом і розповів про знайомство з дівчиноюВідео

20:16

Чи можливий контрнаступ ЗСУ без західних винищувачів: Резніков розкрив сценарійВідео

19:48

Кішки не дарма обожнюють спати на господарі: чому вони так роблятьВідео

19:31

"Вдарив по гвинту": американський дрон зіткнувся з російським винищувачем над Чорним морем

19:20

Королю Чарльзу треба підготуватися: Меган Маркл готує нову "бомбу" одкровеньВідео

19:20

Загнаний в кут Лукашенко шукав можливість продатисяПогляд

19:17

Повітряні тривоги увесь день: Світан розповів, як росіяни прощупують українську ППОВідео

19:16

MamaRika поділилася переживаннями про пластику грудей: "Їм треба час на відновлення"

19:02

Олександр Кочетков. Параметри весняного наступу ЗСУВідеоблоги

19:02

Наступ РФ видихнувся: на фронті значно зменшилась кількість штурмів - ЗСУВідео

18:43

Місто стоїть: Залужний зробив важливу заяву щодо БахмутуВідео

18:11

Як посмажити пельмені: головні особливості приготування нестандартних ласощів

18:06

Торкнеться всіх: Землю чекає атака неймовірно потужної магнітної буріВідео

18:01

Чоловік ніс тіло дружини на руках: з'явилися подробиці загибелі молодої захисниці УкраїниВідео

17:39

РФ не може наступати на Донбасі через сильний "снарядний голод" - The Wall Street JournalВідео

17:37

Скарб в шкарпетці: сім'я знайшла "спадок" від бабусі, вартістю цілий статок

17:26

Чому не можна пити зелений чай з молоком: для кого він особливо небезпечний

16:56

Україну чекає нова атака потепління: синоптики назвали найтепліший деньВідео

Реклама
16:44

"Величезні ресурси в топку": генерали РФ кинули все, щоб виконати наказ Путіна - експерт

16:41

Молодиця Остапчука показала себе в одному ліфчику

16:40

Зірка "Гри Престолів" розповів про страх перед повітряною тривогою, вперше пережитою в УкраїніВідео

16:15

"Такі люди повинні жити": у Бахмуті загинув військовий та оператор "Суспільного"Відео

16:11

"Блатні так не розмовляють": Макаревич жорстко наїхав на російських пропагандистівВідео

16:01

"Парова машина": журналісти розкрили популярність TikTok-хіта

16:01

РФ попалася на гачок: після Бахмута ЗСУ зі свіжими силами підуть у наступ – західні ЗМІ

15:57

Можливий дефіцит: ціни на два популярних овоча в Україні зростуть вже навесні - експертВідео

15:40

Щоб не довелося викидати на смітник: 5 способів, як відмити каструлю від нагару

15:30

Все через Корольову: Кіркоров вважає, що йому мстить ПугачоваВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти