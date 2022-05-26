У НАТО є домовленості про утримання від поставок деякої зброї в Україну - ЗМІ

У НАТО існують домовленості про утримання від поставок деякої зброї в Україну / скріншот

Країни-члени НАТО неформально домовилися про утримання від поставок Україні деяких видів важкого озброєння.

Таким чином країни Альянсу хочуть звести до мінімумуризик прямої військової конфронтації з Росією, пише німецьке агентство DPA .

Поставки західних бойових танків і бойових літаків РФ може розцінити як вступ у війну, а потім вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки не поставлялися, йдеться в матеріалі.

За інформацією парламентської групи соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), про цю неформальну Домовленість знають у Берліні.

За словами представника НАТО, всі рішення про постачання озброєння в кінцевому підсумку є справою окремих держав-членів.

Дипломати, вони поки дотримувалися неформальних домовленостей - ще й тому, що в іншому випадку їм довелося б побоюватися, що вони не отримають повної підтримки своїх партнерів по альянсу в разі нападу Росії.

читайте також"Зброя в РФ зараз дуже затребувана": у Білорусі цинічно заявили, як допомагають РосіїСаме з цієї причини Польща, наприклад, більше двох місяців тому утрималася від поставок в Україну винищувачів МіГ-29 радянської розробки.

Поставки зброї в Україну: Німеччина "тягне кота за хвіст"

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба на полях Давоського форуму заявив, що отримання німецьких танків Leopard залишається в мріях української армії, а найбільш реалістичним сценарієм є те, що Україна отримає від Німеччини бронетранспортери Marder.

Також повідомлялося, що посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

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