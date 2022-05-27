"Вбивці С-400 і Іскандерів": США вирішують питання передачі Україні далекобійних MLRS

HIMARS / shephardmedia.com

Адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS.

Як повідомляє CNN, американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

США можуть обмежити використання MLRS

Разом з тим, за даними джерел агентства Reuters, США домовляються з Україною про обмеження використання американської зброї. Вашингтон провів переговори з Києвом з приводу небезпеки ескалації, яку може завдати ударів по території глибоко всередині РФ.

При цьому США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї. Одночасно у Вашингтоні прагнуть "досягти загального розуміння небезпеки ескалації".

"У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження або занадто сильно пов'язувати руки (українцям)", – на умовах анонімності говорить американський військовий.

Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон і Київ мають спільне "розуміння" використання зброї, наданої Заходом. "Поки ми були на одній сторінці в розумінні цих порогів", – зазначив чиновник.

Співрозмовники Reuters кажуть, що адміністрація Байдена розглядає можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS).

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HIMARS M142

Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розміщувалося шість тактичних ракет або одна оперативна ракета ATACMS M-140.

РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.

На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike missile класу "земля-земля "(яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, С-400" Тріумф") або комплексів" Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.

Характеристики:

Маса, кг 11 000

Запас ходу, км 480

Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS

Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)

Калібр, мм 227 мм

Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6

Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км

Максимальна дальність, м 300 км.

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