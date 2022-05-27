"Вбивці С-400 і Іскандерів": США вирішують питання передачі Україні далекобійних MLRS

США схиляються до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги.
Адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS.
Як повідомляє CNN, американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.
США можуть обмежити використання MLRS
Разом з тим, за даними джерел агентства Reuters, США домовляються з Україною про обмеження використання американської зброї. Вашингтон провів переговори з Києвом з приводу небезпеки ескалації, яку може завдати ударів по території глибоко всередині РФ.
При цьому США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї. Одночасно у Вашингтоні прагнуть "досягти загального розуміння небезпеки ескалації".
"У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження або занадто сильно пов'язувати руки (українцям)", – на умовах анонімності говорить американський військовий.
Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон і Київ мають спільне "розуміння" використання зброї, наданої Заходом. "Поки ми були на одній сторінці в розумінні цих порогів", – зазначив чиновник.
Співрозмовники Reuters кажуть, що адміністрація Байдена розглядає можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS).
читайте такожЗахід озброїв Україну штурмовиками Су-25: ЗМІ розкрили незвичайну схему доставки
HIMARS M142
Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.
Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розміщувалося шість тактичних ракет або одна оперативна ракета ATACMS M-140.
РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.
На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike missile класу "земля-земля "(яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, С-400" Тріумф") або комплексів" Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.
Характеристики:
- Маса, кг 11 000
- Запас ходу, км 480
- Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS
- Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)
- Калібр, мм 227 мм
- Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6
- Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км
- Максимальна дальність, м 300 км.
Читайте ще:
- Гроза для танків РФ: ФРН озброїла Україну РПГ Matador на €25 млн
- Від броньовиків і ПТРК до гармат і систем ППО: ФРН озброїть Україну на €300 млн
- "Свобода повинна бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з Байденом