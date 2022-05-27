"Ситуація гірша, ніж кажуть": Кулеба розповів, яка зброя найбільше потрібна Україні

Україні потрібні РСЗВ, щоби відкинути окупантів на Донбасі / Фото УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоби протистояти на Донбасі наступу російських окупантів, які мають перевагу у важкому озброєнні.

У четвер, 26 травня, під час прямої трансляції з Польщі в Twitter Кулеба зазначив, що РСЗВ - це найбільш нагальна потреба України.

За його словами, військова ситуація у східних регіонах, де триває російський наступ, дуже важка.

"Вона настільки жахлива, що, як кажуть люди, навіть гірша, ніж кажуть", - сказав Кулеба.

Єдиною відповіддю на агресію глава українського зовнішньополітичного відомства назвав "більш важку зброю", маючи на увазі реактивні системи залпового вогню.

"Без них ми не зможемо відкинути їх (окупантів, - ред.) назад", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що бойові літаки - це єдине, чого гостро потребують Збройні Сили України. Данілов визнав, що Росія все ще продовжує домінувати в небі.

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