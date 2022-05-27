"Ситуація гірша, ніж кажуть": Кулеба розповів, яка зброя найбільше потрібна Україні

Російські окупанти мають перевагу у важкому озброєнні. Щоби відкинути їх назад на Донбасі, Україні потрібні реактивні системи залпового вогню.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоби протистояти на Донбасі наступу російських окупантів, які мають перевагу у важкому озброєнні.
У четвер, 26 травня, під час прямої трансляції з Польщі в Twitter Кулеба зазначив, що РСЗВ - це найбільш нагальна потреба України.
За його словами, військова ситуація у східних регіонах, де триває російський наступ, дуже важка.
"Вона настільки жахлива, що, як кажуть люди, навіть гірша, ніж кажуть", - сказав Кулеба.
Єдиною відповіддю на агресію глава українського зовнішньополітичного відомства назвав "більш важку зброю", маючи на увазі реактивні системи залпового вогню.
"Без них ми не зможемо відкинути їх (окупантів, - ред.) назад", — підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що бойові літаки - це єдине, чого гостро потребують Збройні Сили України. Данілов визнав, що Росія все ще продовжує домінувати в небі.
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