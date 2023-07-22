"Думає стабільно, вчиняє по-різному": експерт сказав, як передбачити поведінку Путіна

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало зрозуміло, що підхід російського диктатора до прийняття рішень змінився.

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Експерт пояснив, як зрозуміти поведінку Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін

У російського диктатора Володимира Путіна стабільні звички мислення, проте діє він по-різному. Зокрема, повномасштабне вторгнення в Україну стало розривом із колишніми закономірностями поведінки глави Кремля.

Про це розповів британо-американський соціолог і фахівець із Росії Сем Грін з лондонського Кінгс-коледжу, повідомляє BBC. Він пояснив свою методику, як зрозуміти поведінку Путіна і спробувати передбачити його дії, а також те, яких аналітичних помилок можна припуститися під час такого аналізу.

За словами Гріна, останнім часом стало модно міркувати, що глава Кремля може наказати вбити власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина за те приниження, якого він завдав Путіну своїм збройним заколотом. Про це говорив навіть директор ЦРУ Білл Бернс.

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Грін пояснив, що таке припущення ґрунтується на тому, що Путін дуже мстивий і практикує замахи на своїх критиків, політичних опонентів і тих, кого він вважає "зрадниками", хоча в РФ і заперечують причетність до таких замахів. За словами експерта, директор ЦРУ Білл Бернс міг допускати можливість спроби вбивства Пригожина, звертаючи увагу на минулі закономірності поведінки Путіна: якщо глава Кремля мстився раніше, то може так само діяти і в майбутньому. Такий підхід до аналізу не варто вважати принципово невірним, але потрібно звернути увагу, що він усіх підвів напередодні повномасштабної війни.

Експерт наголосив, що повномасштабне вторгнення в Україну стало розривом із колишніми закономірностями поведінки Путіна.

Тому тепер для спроби спрогнозувати подальші кроки російського диктатора треба ставити не запитання "Що Путін робив у минулому?", а "Чому Путін на цей стимул відреагував таким конкретним способом?". Після цього можна спробувати застосувати його розумовий процес у наступних обставинах.

У той же час Грін наголошує, що таким чином не можна "влізти у голову Путіна", адже це в принципі неможливо. Проте такий спосіб допоможе "читати поведінку Путіна як відображення тих викликів та можливостей, які він сприймає у навколишньому світі".

"Іншими словами, метод Бернса виходить з того, що звички та дії у Путіна стабільні, тому він у майбутньому продовжить робити речі, схожі на те, що він робив у минулому. Мій метод виходить з того, що у Путіна стабільні звички мислення, а дії — необов'язково. Чому? Тому що обставини змінюються, і в міру того, як вони змінюються, Путін теж стає іншим", – ділиться своїми міркуваннями соціолог.

Він зазначив, що саме так можна пояснити, чому в РФ був заарештований Гіркін, який лише критикував Путіна, але не був заарештований Пригожин, який здійснив збройний заколот і вів вагнерівців на Москву.

На думку соціолога, Путін вважає, що Пригожин вичерпав свою силу, і подальші репресії тільки створять додаткові проблеми чи це просто не пріоритет. А от арешт Гіркіна був потрібен главі Кремля, тому що Путін хотів зупинити тих нелояльних, хто ще не почав діяти. Саме звідси чутки про чистки генералів та арешт Гіркіна, наголосив Грін.

"Додайте до цього очевидне бажання Путіна і міністра оборони Шойгу заткнути критику ведення ними війни, і арешт Гіркіна посилає іншим "диванним генералам" корисний сигнал, що є певні лінії, які переходити не можна", – підсумував соціолог.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен зазначав, що Путін вірить у те, що зможе пережити Україну і всіх, хто її підтримує. Необхідно переконати президента РФ у зворотному, і це змінить позиції країни-агресора Росії щодо миру.

Також раніше повідомлялося, що Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути. КНР може натиснути на російського диктатора Володимира Путіна, тому що в Пекіні незадоволені тим, що країна-агресорка Росія вийшла із зернової угоди і заблокувала експорт зерна з України, про це повідомляє видання The Washington Post.

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