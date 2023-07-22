"Путін вірить у те, що зможе пережити Україну": Блінкен озвучив "рецепт" миру

Для того щоб Росія змінила позицію щодо встановлення миру в Україні, потрібно розв‘язати фундаментальну проблему, вважає Ентоні Блінкен.

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Ентоні Блінкен заявив, що Путін вірить, що зможе пережити Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін вірить в те, що його режим зможе пережити Україну і всіх, хто її підтримує. Необхідно переконати президента РФ у зворотному, і це змінить позиції країни-агресора Росії щодо миру. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Аспеновському форумі безпеки.

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити всіх, хто підтримує Україну. Вкрай важливо, щоб ми переконали його в зворотному... Україна нікуди не дінеться і матиме засоби для захисту", - сказав Блінкен, передає Укрінформ.

За словами держсекретаря США, йдеться насамперед про підтримку України з боку багатьох країн, і, зокрема, країн G7.

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Держсекретар США також не бачить "змін в голові Путіна, що РФ змінить свою позицію" щодо війни.

"Зараз ми цього не бачимо", - зазначив Блінкен.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін видав нову маячню про війну в Україні, контрнаступ ЗСУ та постачання західної зброї. Він заявив, що радянська зброя, яка є у РФ, нібито "краща" за західну, передану Україні. При цьому господар Кремля спробував зняти з себе відповідальність за тривалість війни в Україні та звинуватив у всьому Захід.

Також Путін озвучив свої умови для відновлення зернової угоди. Диктатор запевняє, що "готовий розглянути" повернення до угоди, якщо "будуть реалізовані всі без винятку... принципи участі РФ".

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