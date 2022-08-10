Прокомандував три дні: на Харківщині ЗСУ ліквідували командира полку окупантів

Окупант скаржиться, що ЗСУ стріляють по їх позиціях кожні 5-10 хвилин з мінометів і артилерії.
Українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандував всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.
Це сталося в Іванівці. Судячи з усього мова йде про село в Чугуївському районі Харківської області. Там знаходиться 30-та бригада окупантів.
Російські вояки все скаржаться, що їх не хочуть міняти.
"Нас не змінюють. Он управління 106 дивізії Тули накрили. 30-ту мотострілецьку дивізію 2 тижні тому вдарили. Он в Іванівці в 30-й бригаді командир полку 3 дні тому полк прийняв-снайпер "зняв", - скаржиться батькові окупант.
Окупант стверджує, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції з мінометів і артилерії, при чому кожен 5-10 хвилин.
Батько з сином підсумували і прийшли до висновку, що там "нічого хорошого немає". Батько навіть засмутився, що раніше вони вибрали синові таку професію.
Нагадаємо, раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенко в Харківській обалсті над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.
Раніше захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.
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