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Прокомандував три дні: на Харківщині ЗСУ ліквідували командира полку окупантів

10 серпня 2022, 13:26

Окупант скаржиться, що ЗСУ стріляють по їх позиціях кожні 5-10 хвилин з мінометів і артилерії.

російські військові, окупанти
ЗСУ ліквідували командира полку окупантів, який заступив на посаду три дні тому / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода

Українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандував всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Це сталося в Іванівці. Судячи з усього мова йде про село в Чугуївському районі Харківської області. Там знаходиться 30-та бригада окупантів.

Російські вояки все скаржаться, що їх не хочуть міняти.

"Нас не змінюють. Он управління 106 дивізії Тули накрили. 30-ту мотострілецьку дивізію 2 тижні тому вдарили. Он в Іванівці в 30-й бригаді командир полку 3 дні тому полк прийняв-снайпер "зняв", - скаржиться батькові окупант.

Окупант стверджує, що українські військові потужно обстрілюють їхні позиції з мінометів і артилерії, при чому кожен 5-10 хвилин.

Батько з сином підсумували і прийшли до висновку, що там "нічого хорошого немає". Батько навіть засмутився, що раніше вони вибрали синові таку професію.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенко в Харківській обалсті над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

Раніше захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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