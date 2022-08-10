"Крок доброї волі": ЗСУ ліквідували російського пілота гелікоптера

ЗСУ ліквідували окупанта-пілота гелікоптера / Колаж фото Радіо Свобода, росЗМІ

Українські захисники розгромили позиції окупантів та ліквідували російського пілота гелікоптера Аскара Робортдінова. Він вже повернувся додому у цинковій труні. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Пілот вертольота майор Аскар Робортдінов зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав Штефан.

Башкирські ЗМУ повідомляють, що окупанту було 44 роки. Він вчився у військовому училищі в Уфі, після чого вчився у Сизрані.

Робортдінов служив в російській армії з 2000 року. Земляки його стверджують, що окупант, який вбивав в Україні людей, "дуже трепетно ставився до питань честі".

Тепер від окупанта лишилось лише фото у жалобній рамці.

ЗСУ ліквідували окупанта-пілота гелікоптера / росЗМІ

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенко в Харківській обалсті над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

Раніше захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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