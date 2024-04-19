Орбану вижається 'війна з усіх боків': прем'єр оскандалився заявою про НАТО і Україну

Угорський прем'єр стверджує, що "Брюссель грає з вогнем", а НАТО перебуває за крок від того, щоб відправитися у "вир війни, який може затягнути Європу в безодню".

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Орбан цинічно висловився про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що західні країни готуються відправити свої війська в Україну. Брюсель начебто "грає з вогнем" та може "затягнути Європу у безодню". Про це угорський політик з антиукраїнською позицією заявив під час зустрічі своєї партії "Фідес", повідомило hir.TV.

"Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну", - сказав Орбан.

За його словами, країни Заходу надають Україні зброю, але ситуація не покращується, саме тому війська НАТО нібито можуть відправити на війну проти Росії. Орбан стверджує, "Брюссель грає з вогнем те, що він робить, - спокуса", а НАТО перебуває за крок від того, щоб відправитися у "вир війни, який може затягнути Європу в безодню".

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Прем'єр-міністр Угорщини побоюється, щоб його країна "не стала іграшкою великих держав", тому нібито виступає за мир та не збирається воювати у російсько-українській війні за жодну із сторін.

Крім цього, Орбан заявив, що угорська влада опинилася під впливом "брюссельських бюрократів" і "провоєнних" лівих сил, які, на його думку, намагаються змінити уряд Угорщини на "провійськовий уряд, маріонетковий уряд, підпорядкований Брюсселю і Вашингтону, замість національного уряду".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро також висловив схожі антиукраїнські погляди. Він стверджує, що "значна частина європейських політичних лідерів страждає від військового психозу".

"Вони всі вважають, що вони самі перебувають у стані війни. Але річ у тім, що це не так. Європа не перебуває у стані війни. На Європу не нападають... Подумайте про наслідки санкцій, про війну з цінами на енергоносії. Подумайте про наслідки допуску українського зерна. І питання: чому через два роки, маючи стільки доказів, вони не визнають своїх помилок?" - вкотре підтвердив свою проросійську позицію Сіярто.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Скандальні заяви Орбана - позиція Угорщини щодо війни

Як повідомляв Главред, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зайняв ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

На святкуванні річниці угорської революції 1848 року в Будапешті прем'єр порівняв ЄС з "імперськими окупантами" і назвав "Західний світ" джерелом безкультур'я і руйнування. Також він закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на цьогорічних виборах до Європарламенту. Крім цього, Орбан виступив з українофобською заявою, стверджуючи, що Україна припинить існування, якщо Захід припинить фінансову підтримку Києва.

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