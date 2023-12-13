Зеленський віч-на-віч розніс "друга Путіна" Орбана і поставив йому умову

Президент Володимир Зеленський різко заявив прем'єр-міністру Віктор Орбану, що у нього немає жодних причин блокувати процес вступу України до Євросоюзу. За його словами, якщо у Орбана такі причини і є, то він повинен їх назвати.
Під час спільної пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи український гарант розповів, про що говорив з Орбаном в Аргентині.
За словами президента, він сказав угорському прем'єру, що Києву і Будапешту потрібно перейти до діалогу.
"Я не можу сказати, що це була особливо або навмисно спланована зустріч. У нас був діалог. Це правда. Я думаю, що нам треба організувати конструктивну зустріч між нашими державами, тому що ми маємо спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти. Одна з дуже важливих тим, які піднімав з ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми. Саме тому нам просто потрібно зустрітися. Я показував йому своє позитивне ставлення до цієї ідеї", - зазначив Зеленський.
Також він додав, що чітко сказав Орбану - в нього немає причин блокувати вступ України до ЄС. А якщо і є, то нехай він їх назве.
"Думаю, що я правий і дав йому зрозуміти – він не має жодної причини блокувати членство України в Європейському Союзі. Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п'ять, не десять, а тільки одну причину і я чекаю на відповідь", - підкреслив Володимир Зеленський.
Угорщина блокує перемовини про Україну в ЄС
У Брюсселі 14-15 грудня має відбутися саміт лідерів ЄС. Під час заходу будуть вирішувати питання, чи починати перемовини із Україною про її вступ до Євросоюзу і ухвалити рішення щодо євроінтеграції 9 країн. Для цього потрібно, щоб всі країни ЄС висловилися "за".
6 грудня партія Орбана внесла до парламенту Угорщини резолюцію із закликом не підтримувати перемовини про вступ України до ЄС.
10 грудня президент Зеленський поговорив з Орбаном в Аргентині, куди приїжджав гарант на інавгурацію президента Хав'єра Мілея. Зеленський сказав, що "максимально відверто" поговорив з Орбаном про "наші європейські справи".
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