Палає 3 тисячі кв. м.: під Москвою загорівся найбільший завод 'Електроізоліт'

Працівників заводу евакуювали, у небо піднявся величезний стовп чорного диму.

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Під Москвою загорівся найбільший завод "Електроізоліт" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Під Москвою загорівся завод електроізоляційних матеріалів "Електроізоліт", який розташований у місті Хотьково. Відео вже розлетілося в Мережі.

Як повідомляють російські пропагандисти, спалахнув просочувальний цех. Вогонь охопив майже 3 тисячі кв.м. Працівників заводу евакуювали.

На кадрах видно, як у нього піднімається величезний стовп густого чорного диму.

відео дня

Дивіться відео з пожежею на російському заводі "Електроізоліт":

Під Москвою загорівся найбільший завод "Електроізоліт" / фото: скріншот

Варто зазначити, що цей завод є найбільшим багатопрофільним підприємством електротехнічної галузі. Основна його продукція - ізоляційні матеріали.

Вибухи в РФ - останні новини за темою

1 квітня стало відомо про те, що в Росії загорівся найпотужніший військовий завод - на "Уралмаші" прогриміли вибухи. Спочатку окупанти заявили, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів, однак згодом пожежа поширилася вже на 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів.

Нагадаємо, що в РФ потужні прильоти після нічної атаки. Вибухи прогриміли в Курській, Бєлгородській, Тульській, Воронезькій, Нижегородській, Брянській, Орловській і Московській областях. Унаслідок вибухів виникли пожежі.

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом. Російські загарбники розбомбили село Козинка Бєлгородської області, намагаючись "викурити" Російський добровольчий корпус, підтвердив експерт BILD.

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