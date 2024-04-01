Палає 3 тисячі кв. м.: під Москвою загорівся найбільший завод 'Електроізоліт'

Під Москвою загорівся завод електроізоляційних матеріалів "Електроізоліт", який розташований у місті Хотьково. Відео вже розлетілося в Мережі.
Як повідомляють російські пропагандисти, спалахнув просочувальний цех. Вогонь охопив майже 3 тисячі кв.м. Працівників заводу евакуювали.
На кадрах видно, як у нього піднімається величезний стовп густого чорного диму.
Дивіться відео з пожежею на російському заводі "Електроізоліт":
Варто зазначити, що цей завод є найбільшим багатопрофільним підприємством електротехнічної галузі. Основна його продукція - ізоляційні матеріали.
Вибухи в РФ - останні новини за темою
1 квітня стало відомо про те, що в Росії загорівся найпотужніший військовий завод - на "Уралмаші" прогриміли вибухи. Спочатку окупанти заявили, що вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів, однак згодом пожежа поширилася вже на 4 500 квадратних метрів. Покрівля будівлі обвалилася на площі 300 квадратних метрів.
Нагадаємо, що в РФ потужні прильоти після нічної атаки. Вибухи прогриміли в Курській, Бєлгородській, Тульській, Воронезькій, Нижегородській, Брянській, Орловській і Московській областях. Унаслідок вибухів виникли пожежі.
Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом. Російські загарбники розбомбили село Козинка Бєлгородської області, намагаючись "викурити" Російський добровольчий корпус, підтвердив експерт BILD.
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