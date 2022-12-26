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"Україні буде тільки на руку": у Повітряних силах ЗСУ прокоментували нову "бавовну" в Енгельсі

26 грудня 2022, 11:48
У Повітряних силах прокоментували наслідки нової бавовни на російській авіабазі. Коментар дав спікер ПС Юрій Гнат.
Вибух Енгельс, Гнат
У Повітряних силах ЗСУ прокоментували нову "бавовну" в Енгельсі / Колаж скріншот відео соцмережі, командування ПС ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив − свіжі вибухи на російській військовій авіабазі "Енгельс" є наслідками російської агресії проти України. Про це він заявив в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", про яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються все частіше і сподіваємося, що це Україні буде тільки на руку", — зазначив він.

Як каже Гнат, вже через кілька діб з'являться супутникові фото з аеродрому "Енгельс". І вже по ньому можна буде оцінювати реальні наслідки вибухів.

Атака на аеродром "Енгельс"

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 грудня по російському аеродрому "Енгельс", на якому базуються стратегічні бомбардувальники окупантів, пролунали потужні вибухи.

Як повідомили в Міноборони країни-агресора, на малій висоті нібито там пролетів безпілотник. В результаті падіння його уламків нібито троє російських окупантів загинули. А літаки, мовляв, не постраждали.

До того, 5 грудня, цей військовий аеродром в Енгельсі вже був атакований. І саме тоді були пошкоджені кілька бомбардувальників ТУ-95, з яких окупанти запускали ракети по мирних містах України. Крім того, була атакована дронами і Авіабаза "Дягілєво" (Рязанська область).

Інші новини:

ЗСУ війна Росії та України
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