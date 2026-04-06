Дрони завітали у Новоросійськ: горить важливий нафтовий термінал, деталі

Коротко:
- Вночі дврони атакували Новоросійськ
- Під удар потрапив нафтовий термінал "Шесхарис"
- Термінал є одним із ключових об'єктів російської нафтової логістики в Чорному морі
Пізно вночі 5 квітня у російському Новоросійську пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії "Шесхарис". Про пише Telegram-канал Exilenova+.
Зазначається, що після влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з різних районів міста. Також є інформація про пошкодження портової інфраструктури.
Telegram-канал додає, що, за наявними матеріалами, зафіксовано влучання по трьох об'єктах: двох причалах та вузлах СИКН, які забезпечують комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.
"Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження. Економічний ефект атаки - пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини", - йдеться у повідомленні.
Удари по НПЗ - що відомо
Як повідомляв Главред, в ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). Внаслідок атаки горіла ключова установка первинної переробки нафти — АВТ-5.
28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. Тоді на території підприємства спалахнули масштабні пожежі.
26 березня ударні БПЛА атакували промзону Кіришського НПЗ. Це один із ключових заводів Росії (-20 млн т/рік), налаштований на виробництво дизеля та експорт.
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об'єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
