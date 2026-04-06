Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Дрони завітали у Новоросійськ: горить важливий нафтовий термінал, деталі

Марія Николишин
6 квітня 2026, 08:00
Через термінал здійснюється перевалка значних обсягів нафти та нафтопродуктів.
Дрони атакували Новоросійськ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Вночі дврони атакували Новоросійськ
  • Під удар потрапив нафтовий термінал "Шесхарис"
  • Термінал є одним із ключових об'єктів російської нафтової логістики в Чорному морі

Пізно вночі 5 квітня у російському Новоросійську пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії "Шесхарис". Про пише Telegram-канал Exilenova+.

Зазначається, що після влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з різних районів міста. Також є інформація про пошкодження портової інфраструктури.

відео дня

Telegram-канал додає, що, за наявними матеріалами, зафіксовано влучання по трьох об'єктах: двох причалах та вузлах СИКН, які забезпечують комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами.

"Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження. Економічний ефект атаки - пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини", - йдеться у повідомленні.

Удари по НПЗ - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану). Внаслідок атаки горіла ключова установка первинної переробки нафти — АВТ-5.

28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. Тоді на території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

26 березня ударні БПЛА атакували промзону Кіришського НПЗ. Це один із ключових заводів Росії (-20 млн т/рік), налаштований на виробництво дизеля та експорт.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти