РФ завдала ударів дронами та ракетами по Київщині: є "влучання" у п’яти районах та поранені

Через нічний обстріл Київської області постраждали троє людей. Також зруйновано будинки.

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Ракетний удар 2 липня 2026 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/mon1tor_ua

Коротко:

Війська РФ завдали масованого комбінованого удару по регіону

Пошкоджено житлові будинки, склади, гуртожиток та автомобілі

Двох постраждалих із важкими травмами госпіталізували

У ніч на 2 липня російська окупаційна армія масовано атакувала Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, наслідки ворожої атаки вже відчутні в п’яти районах області.

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У Бучанському районі рятувальники ліквідують пожежі у складських приміщеннях та приватному будинку. Також пошкоджено автомобіль.

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

В Обухівському та Фастівському районах пошкодженоприватні будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Пізніше в КОВА уточнили, що в результаті чергової масованої комбінованої атаки ворога на Київщину є постраждалі.

У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків.

Двоє постраждалих із діагнозами "закрита черепно-мозкова травма", "опіки тіла" та "рвані рани голови" госпіталізовані до медичних закладів.

Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують усю необхідну медичну допомогу.

Ще одна людина отримала різані рани обличчя. Всю необхідну допомогу їй надали на місці.

Усі подробиці атаки на столицю України читайте в матеріалі: Кількість жертв зростає, ситуація динамічна: свіжі дані про нічну атаку РФ на Київ. Дані постійно оновлюються.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Українців попереджали про масований удар

Моніторингові канали повідомляли про ознаки підготовки Росії до масштабної комбінованої атаки. За їхніми даними, супротивник може задіяти стратегічну авіацію, кораблі-носії крилатих ракет, балістичне озброєння та значну кількість ударних безпілотників.

Як писав Главред, у ніч на 2 липня було зафіксовано активність стратегічної авіації РФ.

Експерт з питань безпеки, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що Росія суттєво змінила підхід до підготовки ракетних ударів, поєднуючи військові дії з інформаційно-психологічним впливом.

Підготовчі етапи до ракетної атаки зазвичай можуть тривати 48–72 години, після чого іноді фіксується скасування повітряної тривоги. Водночас подібні цикли можуть повторюватися кілька разів, формуючи у населення ефект постійного очікування небезпеки.

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Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

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