РФ завдала ударів дронами та ракетами по Київщині: є "влучання" у п’яти районах та поранені

Коротко:
- Війська РФ завдали масованого комбінованого удару по регіону
- Пошкоджено житлові будинки, склади, гуртожиток та автомобілі
- Двох постраждалих із важкими травмами госпіталізували
У ніч на 2 липня російська окупаційна армія масовано атакувала Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.
Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, наслідки ворожої атаки вже відчутні в п’яти районах області.
У Бучанському районі рятувальники ліквідують пожежі у складських приміщеннях та приватному будинку. Також пошкоджено автомобіль.
У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.
В Обухівському та Фастівському районах пошкодженоприватні будинки.
У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.
Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Пізніше в КОВА уточнили, що в результаті чергової масованої комбінованої атаки ворога на Київщину є постраждалі.
У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків.
Двоє постраждалих із діагнозами "закрита черепно-мозкова травма", "опіки тіла" та "рвані рани голови" госпіталізовані до медичних закладів.
Вони перебувають під наглядом лікарів і отримують усю необхідну медичну допомогу.
Ще одна людина отримала різані рани обличчя. Всю необхідну допомогу їй надали на місці.
Усі подробиці атаки на столицю України читайте в матеріалі: Кількість жертв зростає, ситуація динамічна: свіжі дані про нічну атаку РФ на Київ. Дані постійно оновлюються.
Українців попереджали про масований удар
Моніторингові канали повідомляли про ознаки підготовки Росії до масштабної комбінованої атаки. За їхніми даними, супротивник може задіяти стратегічну авіацію, кораблі-носії крилатих ракет, балістичне озброєння та значну кількість ударних безпілотників.
Як писав Главред, у ніч на 2 липня було зафіксовано активність стратегічної авіації РФ.
Експерт з питань безпеки, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що Росія суттєво змінила підхід до підготовки ракетних ударів, поєднуючи військові дії з інформаційно-психологічним впливом.
Підготовчі етапи до ракетної атаки зазвичай можуть тривати 48–72 години, після чого іноді фіксується скасування повітряної тривоги. Водночас подібні цикли можуть повторюватися кілька разів, формуючи у населення ефект постійного очікування небезпеки.
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Про персону: Микола Калашник
Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.
Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.
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