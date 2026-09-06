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Хіт 1974 року визнали однією з найкращих рок-пісень усіх часів

Віталій Кірсанов
6 вересня 2026, 16:13
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У чарті Billboard Hot 100 пісня "Sweet Home Alabama" піднялася на восьме місце.
Хіт 1974 року визнали однією з найкращих рок-пісень усіх часів
Хіт 1974 року визнали однією з найкращих рок-пісень усіх часів / колаж: Главред, фото: instagram.com/skynyrd

Коротко:

  • Трек вперше з'явився у 1974 році
  • Композиція увійшла до другого студійного альбому "Lynyrd Skynyrd"
  • Однією з головних особливостей "Sweet Home Alabama" став гітарний риф

Пісня "Sweet Home Alabama" гурту "Lynyrd Skynyrd" посіла 14-те місце в рейтингу 100 найкращих класичних рок-композицій, складеному Amazon Music. Незважаючи на те, що трек вперше з'явився ще в 1974 році, він досі вважається однією з найвпізнаваніших пісень в історії південного року, пише Parade.

Композиція увійшла до другого студійного альбому "Lynyrd Skynyrd" - "Second Helping" - і стала першим великим успіхом гурту. У чарті Billboard Hot 100 пісня піднялася до восьмого місця. Цей результат залишається найкращим досягненням групи за всю історію її виступів у цьому американському рейтингу.

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Однією з головних особливостей "Sweet Home Alabama" став гітарний риф, який придумав Гері Россінгтон. Спочатку музикант грав цю мелодію, чекаючи на інших учасників гурту під час репетицій. Пізніше Ронні Ван Зант написав слова пісні, а Россінгтон разом з Едом Кінгом продовжили роботу над музичною частиною. Саме Кінг виконав знаменитий вступ, який згодом став одним із найбільш впізнаваних гітарних фрагментів класичного року.

Однак композиція була задумана не просто як музичне освідчення в коханні рідному регіону. Через "Sweet Home Alabama" учасники Lynyrd Skynyrd висловили власне ставлення до американського Півдня й водночас відповіли на творчість канадського музиканта Ніла Янга.

До цього Янг випустив пісні "Southern Man" і "Alabama", у яких порушував теми расизму, рабства та історичного минулого південних штатів США. "Lynyrd Skynyrd" відреагували на цю позицію, безпосередньо згадавши музиканта в тексті "Sweet Home Alabama". Таким чином, пісня стала своєрідною музичною відповіддю на твори Янга та його погляд на американський Південь.

Згодом композиція отримала безліч підтверджень свого статусу рок-класики. У 2006 році CMT назвав "Sweet Home Alabama" найкращою піснею південного року. Через три роки трек був включений до Зали слави премії "Греммі". Крім того, композицію неодноразово переспівували інші виконавці, серед яких кантрі-група "Alabama" та співачка Jewel.

Більш ніж через п’ять десятиліть після виходу "Sweet Home Alabama" продовжує залишатися однією з візитних карток південного року. Гітарний риф, який впізнається миттєво, приспів, що запам’ятовується, та історія своєрідного музичного діалогу з Нілом Янгом допомогли пісні зберегти популярність далеко за межами епохи її створення.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, віддавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Lynyrd Skynyrd

Lynyrd Skynyrd - легендарний американський рок-гурт, який став головним символом і популяризатором жанру південний рок (southern rock) у 1970-х роках. Колектив утворився в 1964 році в Джексонвіллі, штат Флорида.

Музиканти назвали гурт на честь свого шкільного вчителя фізкультури на ім’я Леонард Скіннер. Він суворо карав учнів за довге волосся, яке порушувало шкільний дрес-код. Хлопці перефразували його ім'я на свій лад, зробивши це іронічним жартом.

Візитівками гурту є культова балада "Free Bird" та життєрадісний гімн "Sweet Home Alabama"

Lynyrd Skynyrd поєднали традиційний рок-н-рол, блюз і кантрі, створивши потужне "південне" звучання. Їхньою фішкою була стіна звуку з трьох провідних гітар одночасно.

На самому піку популярності групи сталася катастрофа. Під час гастрольного перельоту в орендованому літаку закінчилося паливо, і він розбився. У авіакатастрофі загинули фронтмен і головний автор пісень Ронні Ван Зант, гітарист Стів Гейнс і бек-вокалістка Кессі Гейнс, після чого група на десять років припинила існування. Відродження.

У 1987 році музиканти, що вижили, знову об’єдналися. Місце за мікрофоном зайняв молодший брат загиблого лідера - Джонні Ван Зант. Група продовжила успішно гастролювати та випускати альбоми.

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