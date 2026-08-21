Дрони долетіли до Уралу: в Росії серія вибухів, є влучання на важливому об'єкті

Сили оборони, ймовірно, повторно атакували потужне підприємство РФ.

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Російський об'єкт знову став ціллю Сил оборони / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

У Пермі прогриміли вибухи

Під ударом, найімовірніше, опинився місцевий НПЗ

Сили оборони не вперше атакували "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез"

Вранці 21 серпня у країні-агресорі Росії було гучно. Адміністративний центр Пермського краю атакували безпілотники. Місцеві мешканці у соцмережах повідомляють про серію вибухів.

За даними Exilenova+, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез", який знаходиться на відстані понад 1500 кілометрів від України.

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Що відомо про НПЗ у Пермі

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що ПНОС - один із найбільших НПЗ РФ із потужністю близько 13 млн тонн нафти на рік.

Завод Сили оборони України вже уражали наприкінці квітня, у травні та 29-30 липня. Після липневої атаки повідомлялося про аварійну зупинку установки первинної переробки та роботу підприємства приблизно на 75% потужності.

"Якщо нинішнє ураження ПНОС підтвердиться, це буде повторний удар по НПЗ, який уже працював із пошкодженою первинною переробкою", - наголосив він.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Як удари по території Росії змінюють настрої серед росіян

Главред писав, що за словами політолога та офіцера ЗСУ Михайла Басараба, накопичувальний соціально-економічний ефект після українських ударів помітний передусім тим, хто перебуває безпосередньо в Росії.

Пересічні мешканці країни-агресора дедалі більше втрачають віру у власну недоторканність, всесильність та непереможність режиму, а одночасно і Росії загалом.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські сили уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську Республіки Татарстан, де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

Раніше українські Сили оборони в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони уразили на відстані понад 1000 кілометрів один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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