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Працював на каналах Медведчука: СБУ повідомила про підозру популярному блогеру

Віталій Кірсанов
18 січня 2025, 14:10
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Екс-ведучий запрошував на свої ефіри проросійських "політичних експертів".
Макс Назаров
СБУ повідомила про підозру Максу Назарову / колаж: Главред, фото: pravda.com.ua

Ви дізнаєтеся:

  • Фігурант мав свій канал на відеохостингу Ютуб
  • Блогер намагався виправдати збройну агресію РФ

У Службі безпеки зібрали докази, що підтверджують антиукраїнську діяльність колишнього ведучого телеканалів "Наш" і NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За повідомленнями українських ЗМІ, йдеться про радіо- і телеведучого Макса Назарова (справжнє ім'я - Назар Русланович Діордіца).

відео дня

"За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля", - ідеться в заяві Служби безпеки.

Зазначається, що ексведучий запрошував на свої ефіри проросійських "політичних експертів", чимало з яких нині переховуються на території РФ.

Як гості студії, так і сам ведучий неодноразово намагалися виправдати збройну агресію РФ, а також військові злочини росіян. Серед гостей фігуранта був інший прокремлівський блогер, який 2024-го вже отримав підозру від слідчих Служби безпеки. Під час судово-лінгвістичної експертизи вдалося підтвердити факти вчинення злочинів з боку обох блогерів.

Наразі СБУ повідомила їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Розслідування ДБР і СБУ - останні новини

Як писав Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

Директора Департаменту одного з найбільших банків України затримано в Києві за фінансування російської армії. Топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

Державне бюро розслідувань викрило експосадовця Міністерства оборони України та двох керівників держпідприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

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Хто такий Макс Назаров

Народився в місті Первомайськ Миколаївської області. З 1999 року жив і навчався в Москві, у 2005 повернувся в Україну. У 2012 році закінчив Київську Академію праці та соціальних відносин Федерації профспілок України за спеціальністю правознавство. Кар'єру на телебаченні розпочав у 2008 році на регіональному телеканалі Олта. У 2009-2013 рр. працював програмним директором і ведучим на первомайському телеканалі та радіостанції "Твій Всесвіт". З 2013 року переїхав до Києва і став ведучим на радіо Europa Plus. У 2015 році Назаров почав працювати ведучим ранкового шоу на телеканалі NewsOne. У квітні 2018 року він пішов працювати на телеканал "Наш". Зазначимо, що раніше читачі сайту "Фокус" внесли Назарова в ТОП-50 українських блогерів.

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