"Доісторичні" зенітки: окупанти тягнуть на війну в Україну музейний непотріб

У Мережі з'явилося відео з зенітними установками С-60, які були розроблені в СРСР ще в 1940-х роках.
Російські окупанти перекидають на війну в Україну "музейне" озброєння розробки майже вікової давнини.
У Мережі з'явилося відео з зенітними установками С-60, які були розроблені в СРСР ще в 1940-х роках. Відео опубліковано в Telegram СтратКом ЗСУ.
"Чергова партія доісторичного ла*на, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60, які розроблені в 40-х роках минулого століття", — йдеться у підписі до відео. Відзначається, що відео, було знято в російській Уфі.
Звернемо увагу, що з озброєння зенітки С-60 були зняті в СРСР ще в 80-х роках 20-го століття.
Нагадаємо, раніше російські окупанти скаржилися на те, що командування змушує їх брати участь у бойових діях на морально і технічно застарілій бронетехніці.
Зокрема, про це розповів військовослужбовець 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону РФ у розмові з матір'ю. Перехоплення публікує Головне управління розвідки Міноборони.
При цьому солдат-окупант пояснює, що повідомлення і сюжети пропаганди РФ про успіхи в Україні повністю фальшиві.
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