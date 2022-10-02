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"Позорище, повна маячня": окупанти скаржаться на брухт замість танків

2 жовтня 2022, 16:33

Окупанти пояснюють, що повідомлення і сюжети пропаганди РФ про успіхи в Україні повністю фальшиві.

Втрати Росії в Україні
Окупанти скаржаться на катастрофу в Україні / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

Російські окупанти скаржаться на те, що командування змушує їх брати участь у бойових діях на морально і технічно застарілій бронетехніці.

Зокрема, про це розповів військовослужбовець 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону РФ у розмові з матір'ю. Перехоплення публікує Головне управління розвідки Міноборони.

При цьому солдат-окупант пояснює, що повідомлення і сюжети пропаганди РФ про успіхи в Україні повністю фальшиві.

Він також розповів про реальний стан справ серед окупантів:

  • "Все, що показують - повна маячня";
  • "Ти б бачила. Ми коли супроводжували колону техніки - це (нецензурно, - ред.). 1050-х років, 1960-х.і все в одиничних, штучних: три танки, п'ять БМП, мотолиг. Нічого, (нецензурно, - ред.) немає";
  • "У нас все старе. І ще тобі більше скажу: ми ще й (нецензурно, - ред.). Я кожен раз дивуюся тому, що показують по телевізору. Параша це все";
  • "Тут сором і сором взагалі відбувається. Техніку ми дивилися - аж сльози наверталися. Чотири танки, іржаві. Як вони їдуть - взагалі незрозуміло. Убиті, пропалені";
  • Стріляємо знаєш чим. Що ми в Бєлгороді були, що тут. Найкрутіше - це С-300. Штучно вистрілюють вони. Тобто разово, раз в день, грубо кажучи. Мабуть, я так розумію, снарядів-то немає (нецензурно, - ред.). Погано підвозять їх";
  • "Загалом, позорище таке - кошмар. Все, що говорять по телевізору - маячня".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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