ЗСУ взяли окупантів у кільце на Харківщині - перехоплення ГУР

Російський окупант повідомив, що ЗСУ взяли їх у кільце / Колаж фото Reuters, Радио Свобода

Українські захисники взяли у кільце окупантів на Харківщині. Тепер "друга армія світу" залишилися без їжі та води. Про це окупант розповів своєму знайомому у телефонній розмові, яку перехопило Головне управління розвідки України.

Окупант наївно вірить в те, що його "побратими" зможуть "дістати своїх".

"У нас нічого не залишилося - ні їжі, ні води. Практично зв'язку вже немає", - жаліється російської військовий.

Видео дня

Він також розповів, що українські військові розбили 7-му роту окупантів і від неї "взагалі нічого не залишилося". До того ж, за його даними, російський комбат вирішив втекти.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що у Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресорки РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, підтвердив також радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що лише у ніч на понеділок, 29 серпня, та у першій половині цього дня ЗСУ нанесли удари по загарбниках у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці й Бериславі.

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

У Новій Каховці почалась паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони увімкнули в місті сирени та оголосили евакуацію з робочих місць.

Інші новини: