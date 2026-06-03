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Підірвано корвет і великий нафтотермінал: деталі прильотів по важливих об’єктах РФ

Олексій Тесля
3 червня 2026, 23:57
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На нафтовому терміналі поблизу Санкт-Петербурга сталася масштабна пожежа.
Знімок екрана
Атаковано важливі об'єкти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Уражено Петербурзький нафтовий термінал
  • Підірвано російський корвет "Бойкий"

Сили оборони України провели серію дальнобійних атак на об'єкти в Ленінградській області Росії.

Найбільший резонанс викликала пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі, проте військові експерти зазначають, що стратегічно більш значущим може виявитися удар по військовій інфраструктурі в Кронштадті.

відео дня

Саме тут розташована ключова база Балтійського флоту РФ і стратегічно важливий Кронштадтський морський завод, який займається ремонтом і модернізацією бойових кораблів російського флоту, включаючи корвети проекту 20380 і підводні човни типу "Варшавянка".

Пожежа на нафтовому терміналі

На нафтовому терміналі під Санкт-Петербургом було зафіксовано масштабну пожежу, підтверджену відео- та фотокадрами. За попередньою інформацією, в результаті удару постраждали кілька резервуарів з нафтою. Термінал відіграє ключову роль в експорті російської нафти через Балтійське море.

Знімок екрана
/ t.me/kiber_boroshno

Удар по військових об'єктах Кронштадта

Незважаючи на гучні кадри з нафтового терміналу, справжня військова значимість ударів могла полягати в ураженні об'єктів Кронштадта. Офіційно повідомлялося про пошкодження військових цілей на території бази, проте обмежена кількість підтверджених фото та відео поки що не дозволяє оцінити повний масштаб руйнувань.

Підірвано корвет і великий нафтотермінал: деталі прильотів по важливих об’єктах РФ
/ Главред

Особливу увагу привертає судноремонтний завод, де проходять ремонт і модернізацію не тільки кораблі Балтійського флоту, а й судна інших російських флотів. Завод обслуговує корвети проекту 20380, фрегати та підводні човни типу "Варшавянка".

Знімок екрана
/ t.me/kiber_boroshno

Супутникові знімки кінця травня показують у сухому доці корабель довжиною близько 100 метрів — ймовірно, корвет проекту 20380. На причалах також перебував великий корабель, що за розмірами нагадує фрегат.

Деталі удару по військових цілях РФ

Оператори 1-го окремого центру Сил швидкого реагування (СБС) вразили російський корвет "Бойкий", який перебував на ремонті в сухому доці Кронштадта. Супутникові знімки підтвердили влучання та димлячі залишки судна, а росіяни намагалися його загасити за допомогою кількох брандспойтів.

"Бойкий" відомий тим, що супроводжував танкери "тіньового флоту" Росії і перебував на ремонті в Кронштадті в момент атаки. Відстань від України до цілі становить близько 1100 кілометрів.

Знімок екрана
/ t.me/kiber_boroshno

Удар по корвету став одним із найзначніших у серії далекобійних операцій України проти російської військової інфраструктури.

Удари України вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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