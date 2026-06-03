Підірвано корвет і великий нафтотермінал: деталі прильотів по важливих об’єктах РФ

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- Уражено Петербурзький нафтовий термінал
- Підірвано російський корвет "Бойкий"
Сили оборони України провели серію дальнобійних атак на об'єкти в Ленінградській області Росії.
Найбільший резонанс викликала пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі, проте військові експерти зазначають, що стратегічно більш значущим може виявитися удар по військовій інфраструктурі в Кронштадті.
Саме тут розташована ключова база Балтійського флоту РФ і стратегічно важливий Кронштадтський морський завод, який займається ремонтом і модернізацією бойових кораблів російського флоту, включаючи корвети проекту 20380 і підводні човни типу "Варшавянка".
Пожежа на нафтовому терміналі
На нафтовому терміналі під Санкт-Петербургом було зафіксовано масштабну пожежу, підтверджену відео- та фотокадрами. За попередньою інформацією, в результаті удару постраждали кілька резервуарів з нафтою. Термінал відіграє ключову роль в експорті російської нафти через Балтійське море.
Удар по військових об'єктах Кронштадта
Незважаючи на гучні кадри з нафтового терміналу, справжня військова значимість ударів могла полягати в ураженні об'єктів Кронштадта. Офіційно повідомлялося про пошкодження військових цілей на території бази, проте обмежена кількість підтверджених фото та відео поки що не дозволяє оцінити повний масштаб руйнувань.
Особливу увагу привертає судноремонтний завод, де проходять ремонт і модернізацію не тільки кораблі Балтійського флоту, а й судна інших російських флотів. Завод обслуговує корвети проекту 20380, фрегати та підводні човни типу "Варшавянка".
Супутникові знімки кінця травня показують у сухому доці корабель довжиною близько 100 метрів — ймовірно, корвет проекту 20380. На причалах також перебував великий корабель, що за розмірами нагадує фрегат.
Деталі удару по військових цілях РФ
Оператори 1-го окремого центру Сил швидкого реагування (СБС) вразили російський корвет "Бойкий", який перебував на ремонті в сухому доці Кронштадта. Супутникові знімки підтвердили влучання та димлячі залишки судна, а росіяни намагалися його загасити за допомогою кількох брандспойтів.
"Бойкий" відомий тим, що супроводжував танкери "тіньового флоту" Росії і перебував на ремонті в Кронштадті в момент атаки. Відстань від України до цілі становить близько 1100 кілометрів.
Удар по корвету став одним із найзначніших у серії далекобійних операцій України проти російської військової інфраструктури.
Удари України вглиб РФ — новини за темою
Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.
Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.
Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.
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Про джерело: Defense Express
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