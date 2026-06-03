"Військового вирішення немає": Рубіо розкрив плани США щодо переговорів України та РФ

Державний секретар наголосив, що війна не має військового рішення і завершиться лише через дипломатію.

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США продовжують дипломатичні зусилля для запуску переговорів між Україною та Росією / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Коротко:

США просувають переговори України та РФ

Прогрес у мирному процесі обмежений

Перспективи угоди залишаються слабкими

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує працювати над організацією переговорного процесу між Україною та Росією, однак наразі суттєвого прогресу в цьому напрямку немає. Про це він сказав під час виступу 3 червня, повідомляє ТСН.

За словами Рубіо, Сполучені Штати сподіваються на просування переговорів між сторонами у 2026 році, однак наразі ні Україна, ні Росія не демонструють готовності до взаємних поступок.

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"Ми, як і раніше, готові відіграти будь-яку роль у цьому процесі, оскільки вважаємо, що у цій руйнівній війні немає військового вирішення — лише дипломатичне", — зазначив він.

Також держсекретар підкреслив, що досягнення мирної угоди зараз виглядає малоймовірним через відсутність готовності сторін до компромісів, особливо з боку Росії.

"На жаль, жодна зі сторін, особливо російська, не готова до поступок, необхідних для досягнення миру", — наголосив Рубіо.

Він додав, що нинішній етап можна охарактеризувати як "тривалі труднощі", а перспективи укладення мирної угоди залишаються слабкими.

Окремо Рубіо зазначив, що США не є нейтральним посередником у війні: Вашингтон продовжує постачати озброєння Україні та запроваджувати санкції проти Росії, не підтримуючи жодних кроків на користь Москви.

"Це джерело розчарування для всього світу", — заявив він, додавши, що США й надалі готові сприяти дипломатичним зусиллям для завершення війни.

За словами держсекретаря, ключовою перешкодою залишається небажання сторін іти на компроміс, без якого мирна угода наразі виглядає малоймовірною.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Чи може війна в Україні скоро закінчитися - прогноз експерта

Експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль вважає, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. За його прогнозом, конфлікт може затягнутися на роки та поступово перерости у так звану "нескінченну війну дронів".

Як зазначає Уль, нинішній етап бойових дій є війною на виснаження, де жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого припинення бойових дій або досягнення компромісу.

Мирні переговори — останні новини

Як повідомляв Главред, 22 травня держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи ситуацію навколо спроб дипломатичного врегулювання війни, заявив, що Штати більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Вашингтон долучився до переговорного процесу, оскільки залишався чи не єдиною стороною, здатною підтримувати діалог як з Києвом, так і з Москвою.

Крім того, Кремль знайшов нову відмовку, щоб не продовжувати мирні переговори з Україною. Про це свідчить заява прес-секретаря кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, що травень став точкою чергового сплеску миротворчої риторики, яка, попри зовнішній оптимізм, приховує глибоку кризу довіри та застій у реальних переговорах. На тлі заяв Кремля про "наближення кінця війни" та активності американських посередників, реальна ситуація на фронті та дипломатичні вимоги сторін свідчать про те, що до фінальної точки ще далеко.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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