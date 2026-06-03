"Зможемо наблизити мир": важка заява Зеленського щодо термінів закінчення війни

З НАТО обговорюються можливості надання довгострокових фінансових гарантій безпеки для України.

https://glavred.net/ukraine/smozhem-priblizit-mir-vazhnoe-zayavlenie-zelenskogo-o-srokah-okonchanii-voyny-10770095.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, president.gov.ua

Головне із заяв Зеленського:

Україна працює над довгостроковими гарантіями безпеки

Створюються стимули для заохочення РФ до дипломатії

За літо та осінь можна реально наблизити мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві розповів про поточні кроки щодо зміцнення безпеки країни та міжнародної підтримки.

Він зазначив продовження роботи ініціативи PURL, а також те, що в травні надійшли внески від партнерів, які, за його словами, будуть продовжені в червні.

відео дня

"Ми обговорили з генеральним секретарем НАТО ще деякі речі, які можуть дати Україні більше довгострокових фінансових гарантій безпеки. Будемо працювати і на саміті "Сімки", і на саміті НАТО в Анкарі", – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що такі дії створюють стимули для РФ до дипломатії.

"І ми дуже розраховуємо, що за літо та осінь зможемо реально наблизити мир – чесний і гідний мир", – заявив він.

/ Інфографіка: Главред

У команді Зеленського розповіли, коли може завершитися війна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив можливі орієнтири щодо завершення військових дій. За його словами, якщо російські війська не досягнуть успіху в поточному наступі, інтенсивність боїв може помітно знизитися вже до осені.

Він також зазначив, що російське керівництво розраховує на літню кампанію, прагнучи розширити контрольовані території.

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо завершення війни з "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних кроків для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред