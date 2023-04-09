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Дипломат спрогнозував, чи підштовхне суд Трампа знову балотуватися в президента США

Дмитро Відоменко
9 квітня 2023, 01:35
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Суд для Дональда Трампа, каже Володимир Огризко, може стати новим стимулом для того, щоб той знову балотувався в президенти США.
Огризко, Трамп
Володимир Огризко і Дональд Трамп / Колаж фото УНІАН

Ситуація з кримінальною справою і судом над колишнім президентом США Дональдом Трампом посилить його бажання висунути свою кандидатуру на наступних виборах.

Про це в інтерв'ю Главреду сказав дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Мені здається, що так. Якщо він прийме таке рішення (він вже робив попередні заяви і сказав, що підтвердить це пізніше, коли саме – ми не знаємо), на тлі того, що його головний конкурент зараз в такому нокдауні, це може простимулювати Байдена на більш рішучі кроки. Незважаючи на те, що можуть бути об'єктивні проблеми зі здоров'ям (адже Байден вже похилого віку), це для нього буде додатковим стимулом, щоб балотуватися на другий термін", ‒ сказав фахівець.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

У чому звинувачують Дональда Трампа

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту США Дональда Трампа у справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів за мовчання екс-порнозірці Стормі Деніелс.

Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в рамках домовленості про мовчання.

За версією слідства, Деніелс заплатили ,щоб "купити мовчання" щодо її передбачуваного зв'язку з політиком. Прокурор Манхеттена підозрює, що виплати були зроблені з коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Сам політик заперечує як зв'язок з Деніелс, так і своє ставлення до отриманих нею виплат.

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