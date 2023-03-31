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Вперше в історії США: суд вирішив пред'явити звинувачення експрезиденту Дональду Трампу

31 березня 2023, 07:53
Суд офіційно порушить кримінальне провадження проти колишнього глави Білого дому. Обвинувальний висновок має бути офіційно оприлюднений найближчими днями.
Трамп
Які саме звинувачення пред'являть експрезиденту США Трампу, поки не повідомляється / УНІАН

Велике журі в Нью-Йорку проголосувало за пред'явлення кримінальних звинувачень колишньому президенту США Дональду Трампу в справі про його причетність до виплати 130 тисяч доларів за мовчання експорнозірці Стормі Деніелс.

Обвинувачі зв'язалися з адвокатом Трампа, щоб узгодити його явку в офіс окружного прокурора, йдеться в заяві окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, розміщеному в Twitter у п'ятницю, 31 березня.

Це перший випадок в історії США, коли чинному або колишньому президенту країни будуть пред'явлені кримінальні звинувачення.

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Обвинувальний висновок має бути офіційно оприлюднений найближчими днями. Передбачається, що до того часу прокурори попросять Трампа постати перед судом. Які саме звинувачення пред'являть експрезиденту США, поки не повідомляється.

Справа Стормі Деніелс

Офіс окружного прокурора Мангеттена веде розслідування щодо колишнього президента у зв'язку з його ймовірною роллю в схемі виплати грошей порноактрисі Стормі Деніелс, яка стверджувала, що у 2006 році вона мала інтимні стосунки з Трампом.

Незадовго до президентських виборів 2016 року Деніелс отримала від юристів Трампа 130 тисяч доларів в рамках домовленості про мовчання.

За версією слідства, Деніелс заплатили, щоб "купити мовчання" щодо її ймовірного зв'язку з політиком. Прокурор Мангеттена підозрює, що виплати були зроблені з коштів на виборчу президентську кампанію 2016 року.

Факт виплат у 2018 році визнав колишній адвокат Трампа Майкл Коен. Сам політик заперечує як зв'язок з Деніелс, так і свою причетність до отриманих нею виплат.

Реакція Трампа на звинувачення

Дональд Трамп назвав рішення суду присяжних політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні в історії США.

"Це політичне переслідування і втручання у вибори на найвищому рівні в історії. З того моменту, як я спустився по золотому ескалатору у Вежі Трампа, і ще до того, як я був приведений до присяги в якості вашого президента Сполучених Штатів, радикальні ліві демократи — вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни — були зайняті полюванням на відьом", - заявив Трамп.

Зазначимо, Дональд Трамп претендує на переобрання президентом США від Республіканської партії на виборах 2024 року.

Скандальні заяви Трампа про Україну

Як повідомляв Главред, у березні 2023 року Трамп відзначився скандальною заявою про Україну. Політик заявив, що дозволив би диктатору Путіну "захопити певні території України", які він назвав російськомовними. Про це повідомляє американський портал Dailybeast з посиланням на фрагмент, який був вирізаний з інтерв'ю політика телеканалу Fox News.

Також Трамп пообіцяв у разі своєї перемоги на виборах зупинити війну в Україні за 24 години.

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