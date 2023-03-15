Обігнав Джонсона і Трампа: мережа вибухнула мемами на політика з найкумеднішою зачіскою

У медіа вже охрестили цю зачіску "шоломом для бою", а користувачі мережі не стрималися і наробили мемів.

Журналісти визначили політика з найкумеднішою зачіскою/ УНІАН, Twitter Populism Updates

Журналісти видання Politico склали рейтинг політиків із найжахливішою зачіскою, перше місце у якому присвоїли естонському депутату Рейну Еплеру.

Згідно з рейтингом, зачіска ексміністра уряду від естонської партії EKRE переплюнула зачіску колишнього президента США Дональда Трампа, члена британського парламенту Майкла Фабриканта і експрем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона. Відповідний рейтинг склав оглядач Politico Пол Деллісон.

Деллісон пожартував, що Еплер, можливо, не міг визначитися зі своєю зачіскою, тому попросив перукаря зробити "усього потрошку".

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"Він має вигляд, ніби носить шолом, готовий до бою, або, можливо, оскільки Еплер та його група є вкрай правими, його перукар – біженець, який мститься", – зазначається у коментарі оглядача видання.

Користувачі мережі не стали осторонь такої ситуації. Вони почали висловлюватися, що вважають зачіску не так жахливою, як дуже кумедною. При цьому багато хто почав робити меми на зачіску Еплера.

Користувачі мережі почали робити меми на зачіску естонського політика Рейна Еплера/ скрін

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Раніше повідомлялося, що дівчина хотіла зачіску як у Рейчел з "Друзів", але стала зіркою мережі. Вона заплатила 330 доларів (понад 12 тисяч гривень), а результат просто довів її до сліз, адже був далеким від реальності.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що буде, якщо тиждень не мити голову. Порушення банальних правил чистоти може привести до неприємних наслідків, до чого краще не доводити.

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