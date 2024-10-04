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Деякі території будуть окуповані: Столтенберг заявив про вступ України до НАТО

Юлія Закрепа
4 жовтня 2024, 23:00оновлено 5 жовтня, 00:49
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Нині існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку України.
Деякі території будуть окуповані: Столтенберг заявив про вступ України до НАТО
Чи прийме НАТО Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що доволі реальним є сценарій, за якого Україна стає членом НАТО, попри те, що деякі її території залишаться окупованими. У випадку України існують способи розв'язати проблему застосування статті про колективну безпеку.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - розповів Столтенберг на Financial Times.

Крім того, Столтенберг також згадав Західну Німеччину, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.

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"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - додав колишній генсек.

Варто зазначити, що ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі - зокрема й з окупованими територіями - має вирішуватись усіма союзниками.

вступление в НАТО инфографика
Що відомо про вступ України до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, що Марк Рютте заявив про незворотній шлях України до членства в НАТО. Новий генеральний секретар НАТО заявив, що Україна зараз наагато ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, і продовжуватиме йти цим шляхом, доки не стане членом нашого альянсу.

Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс. Західний чиновник повідомив, що Україна може вступити до Альянсу без повного припинення вогню та чітко визначених на карті кордонів, в межах яких буде поширюватися положення про взаємодопомогу.

У Пентагоні заявили, чому НАТО не збиватиме ракети і дрони над Україною. Речниця Пентагону повідомила, що в Україні та Ізраїлі йдеться про "два дуже різні ландшафти і поля бою". Якби НАТО збивали ракети і безпілотники над Україною, то це означало б "втягування нас у війну".

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