Незворотній шлях України до членства в НАТО: Рютте зробив важливу заяву

Основний фокус України зараз спрямований на отримання запрошення до НАТО. Це надзвичайно важливий крок для України, хоч і складний для досягнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили в НАТО. Це дуже важливий крок. Це складно досягти і ми фокусуємось на цьому результаті", - заявив він.
За словами Зеленського, Україна робить усе можливе, щоб отримати цей результат і продовжить працювати над досягненням цієї мети.
В той же час, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що шлях до членства України в альянсі є незворотнім, і зазначив, що Росія "в цьому питанні не має права голосу і вето".
"Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, і продовжуватиме йти цим шляхом, доки не стане членом нашого альянсу", - сказав він.
Рютте також наголосив, що "тепер у нас є комплексний пакет допомоги, щоб допомогти Україні провести реформи".
За словами генсека, він зустрічався сьогодні з багатьма людьми, які працюють над цим з українською стороною.
"Україна стає сильнішою щодня, більш сумісною з НАТО і краще, ніж будь-коли, підготовленою до вступу в наш альянс. І це, по суті, будує міст до членства в НАТО для України. І я думаю, що настане день, коли Україна стане повноправним членом НАТО. І дозвольте мені додати до цього, якщо хтось може думати інакше, Росія в цьому питанні не має права голосу і вето", - підкреслив Рютте.
Хто такий Марк Рютте?
Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.
Вступ України до НАТО - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нинішній президент США Джо Байден може до кінця свого терміну на посаді погодитися підвищити статус заявки України на членство у НАТО.
Єнс Столтенберг заявляв, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання про те, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.
В той же час, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що низка країн НАТО нібито виступає проти членства України в Альянсі. Туреччина без поспіху розглядатиме питання щодо вступу України до НАТО.
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