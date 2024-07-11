У Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував у Київ - деталі

У Молдові в ДТП потрапив автобус Кишинів-Київ, який зіткнувся з автомобілем, у ньому було 19 пасажирів.

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ДТП автобуса Кишинів-Київ / колаж: Главред, фото: УНІАН, Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій Молдови

У Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом Кишинів-Київ, у ньому перебувало 19 людей, ніхто із них не постраждав. Автобус зіткнувся із легковим автомобілем, водій та пасажирка якого загинули. Про це повідомляє Newsmaker.

Аварія сталася 11 липня на трасі R7 у Ришканському районі. Внаслідок ДТП загинули двоє людей - водій легкового автомобіля та його пасажирка.

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Як повідомили у місцевій поліції, водій легковика вирішив розвернутися, перетнувши суцільну смугу на шоссе, у цей момент у нього врізався автобус, котрий прямував до Києва.

Внаслідок зіткнення легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Загинув 74-річний водій авто, а також його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні.

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Після повідомлення про ДТП на місце виїхала поліція та рятувальники, яким довелось евакуювати тіла загиблих із легкового автомобіля. Чоловік загинув на місці, а його дружина у кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями.

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