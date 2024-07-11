У Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував у Київ - деталі

У Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом Кишинів-Київ, у ньому перебувало 19 людей, ніхто із них не постраждав. Автобус зіткнувся із легковим автомобілем, водій та пасажирка якого загинули. Про це повідомляє Newsmaker.
Аварія сталася 11 липня на трасі R7 у Ришканському районі. Внаслідок ДТП загинули двоє людей - водій легкового автомобіля та його пасажирка.
Як повідомили у місцевій поліції, водій легковика вирішив розвернутися, перетнувши суцільну смугу на шоссе, у цей момент у нього врізався автобус, котрий прямував до Києва.
Внаслідок зіткнення легковий автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Загинув 74-річний водій авто, а також його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні.
Резонансна ДТП за участю Остапа Ступки
4 квітня 2023 року Остап Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі столиці. Інцидент стався близько 23 години ночі.
Актор, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в'їхав на своєму позашляховику Range Rover у легковий автомобіль Mitsubishi, припаркований на зупинці. Чоловіка, який перебував у цьому автомобілі, було госпіталізовано.
Знаменитість затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.
Після повідомлення про ДТП на місце виїхала поліція та рятувальники, яким довелось евакуювати тіла загиблих із легкового автомобіля. Чоловік загинув на місці, а його дружина у кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями.
ДТП за участі українців за кордоном
Нагадаємо, уночі 27 січня в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса з України. Автобус з'їхав із проїжджої частини та перекинувся на бік. Унаслідок аварії 18 осіб постраждали.
Також раніше стало відомо, що у Польщі неподалік від міста Бидгощ сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 4-річна українка. Її мама потрапила до лікарні з різними травмами.
Нагадаємо, автобус, який віз туристів в кемпінг в Маргері у Італії, розбився ввечері 3 жовтня. Транспортний засіб злетів з естакади і впав з висоти. За деякими даними, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі та загорівся.
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