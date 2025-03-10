Олеся Жураківська потрапила в ДТП - подробиці

Жураківська розповіла, що винуватець аварії втік з місця події.

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Олеся Жураківська аварія - в автомобіль Жураківської врізалися / колаж: Главред, фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Коротко:

Олеся Жураківська потрапила в аварію на Одеській трасі

Винуватець ДТП втік, і тепер зірка його розшукує

Українська акторка театру, кіно і телебачення Олеся Жураківська потрапила в неприємну ситуацію, і просить допомоги у підписників. У своєму блозі у Facebook артистка повідомила, що стала учасницею ДТП.

Це сталося на Одеській трасі - в її особистий автомобіль врізалася інша машина. За кермом виявився чоловік, який запропонував Жураківській "порішати" на місці. Коли акторка відмовилася, той просто покинув місце аварії. Тепер вона шукає свого кривдника.

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"Тільки що на Одеській трасі біля Південного кладовища в мою автівку вʼїхав кремезний чоловʼяга на Фольцвагені. Після того, як я відмовилась "порішати" на місці, він втік з місця ДТП. Допоможіть мені, будь ласка, знайти цього негідника", - написала Олеся Жураківська, і опублікувала фото винуватця аварії. Пізніше в коментарях до посту акторка розповіла, що сама вона в аварії не постраждала.

Олеся Жураківська аварія - в автомобіль Жураківської врізалися / facebook.com/zhurakovskaya

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Хто така Олеся Жураківська? Олеся Жураківська - українська акторка театру і кіно. Працює в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра (з 2002 року). Народна артистка України (2024). Нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня (2021), повідомляє Вікіпедія. Відомі теле- та кінороботи: "Леся+Рома", "Світ Соні", "Жіночий лікар", "Свати", "Останній яничар", "Подорожники", "Перші ластівки", "Мама".

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