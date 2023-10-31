Діти Блінкена прийшли на Гелловін до Білого дому в костюмі Зеленського та кольорах України

У США відбулося щорічне святкування Геллоуїна, який відзначають увечері 30 жовтня, напередодні дня Всіх Святих. Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден привітали дітей на веранді Білого дому під час заходу "Гаманець або життя".
Глава Білого дому замість маскарадного костюма одягнув класичне пальто і бейсболку. Користувачі соцмереж допустили, що президент США був у "костюмі самого себе".
Джилл Байден вибрала костюм кішки, який складався з накладних вух, пухнастих накладок і намальованих на обличчі вусів.
Діти в костюмах підходили до президента, і Байден роздавав їм солодощі в маленьких коробочках з президентською печаткою. Перша леді роздавала книги. Військовий оркестр грав інструментальну версію Thriller Майкла Джексона та інших пісень.
Особливо в цьому році запам'яталися костюми дітей держсекретаря США Ентоні Блінкена. Свого сина він одягнув у костюм українського президента Володимира Зеленського, а його дочка прийшла на святкування в кольорах українського прапора.
Дивіться відео - У Білому домі влаштували вечір для дітей з нагоди Гелловіну:
Зазначимо, Геллоуїн у США є одним з найпопулярніших свят. Його святкують в ніч на 1 листопада. Щорічно в Білому домі проходить вечірка з цієї нагоди.
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