"Надихає українських воїнів та націю": Зеленський потужно звернувся до Байдена

Інвестиції Америки в оборону України забезпечать довгострокову безпеку, упевнений Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку України / Колаж Главред: depositphotos.com, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за його виступ на підтримку України та наголосив на важливості двопартійної підтримки України в США.

"Я дякую президенту США Джо Байдену за його потужний виступ. Разом ми не дозволимо ненависті зруйнувати свободу, і ми не дозволимо терористам зруйнувати демократію. Україна вдячна США за всю підтримку і за їхню непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і заснований на правилах міжнародний порядок завжди мають тріумфувати. Наша спільна мета - захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Він також зазначив, що "непохитна двопартійна підтримка України у Сполучених Штатах неймовірно надихає всіх наших воїнів та всю нашу націю". "Інвестиції Америки в оборону України забезпечать довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", - наголосив глава Української держави.

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"Світ, особливо країни, які стикаються з агресією та тероризмом, сподіваються, що Америка очолить справу щодо збереження нашої спільної свободи", - зазначив Зеленський.

Повідомлення В.Зеленського / @ZelenskyyUa

Підтримка США України

Раніше Байден у поверненні до нації заявив, що Конгрес США має зробити все можливе, щоб без пауз продовжувати постачання зброї до України. Він зазначив, що США направляють Україні озброєння зі складів , а гроші, які виділяє Конгрес, потрібні, щоб знову закуповувати зброю на склади, і це забезпечує роботою американські компанії, що виробляють зброю, по всій країні.

Він підтвердив, що має намір запросити Конгрес про фінансову допомогу Україні та Ізраїлю та зазначив, що це необхідно для підтримки "наших найважливіших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну". "Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди... упродовж багатьох поколінь", - сказав президент США.

Нагадаємо, радник адміністрації США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про підготовку нового пакету військової допомоги для Ізраїлю та України. Він "значно перевищуватиме $2 млрд". Представник адміністрації Білого дому пояснив, що президент США Джо Байден має намір провести інтенсивні переговори із Конгресом США.

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