"Тримають у гаражі, годують баландою": солдат РФ розповів, як відмовників змушують повернутися на фронт

Російські солдати відмовляються воювати в Україні, але їх змушують змінити рішення / Фото: Головне управління розвідки МО України

Російських солдатів, які відмовляються воювати в Україні, відправляють в СІЗО, а перед цим тримають в гаражі та мало не морять голодом. Деякі відмовники після знущань знову погоджуються піти на фронт.

Як повідомляє Настоящее время, військовослужбовці 11-ї ДШБ з міста Улан-Уде не можуть звільнитися зі служби. Командування чинить на них тиск і погрожує відправити в СІЗО за відмову виконувати накази. Всього були налаштовані звільнитися і залишити територію України 78 осіб з бригади, але після тиску командування близько 50 з них передумали звільнятися.

Як розповів єфрейтор ЗС РФ Ілля Камінський, десятьох солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ, які відмовилися воювати, командування замкнуло в гаражі.

"Їх тримають під замком в гаражі, замикають там зовні. Годують раз на день якоюсь баландою, завтра відправлять у СІЗО", - сказав він.

За словами Камінського, солдатів відправлять в СІЗО недалеко від окупованого Луганська.

"Приїжджали люди з військово-слідчого відділу по Херсонській та Дніпропетровській області, змушували писати пояснювальні, що ми готові виконувати завдання. Рапорти наші рвалися, не приймалися, ми писали... За себе буду говорити, я писав близько 20 рапортів. Жоден не був розглянутий", - розповів Камінський.

Військових також намагаються умовити залишитися в Україні, пропонуючи полегшені завдання. Наприклад, охорону командного пункту або охорону артилеристів.

Єфрейтор Камінський розповів також, що всіх відмовників розділили на кілька груп і одну з них (вісім осіб) напередодні відвезли в невідомому напрямку. Підполковник Агафонов каже, що вони в комендатурі в місті Луганську і вже передумали звільнятися.

"Ці вісім чоловік вже дуже сильно хочуть в стрій. Дуже сильно хочуть. Цілий день надзвонюють. Вони вже готові з кулеметом на мотоциклі. Я не знаю, що там з ними зробили, що їм розповіли по цьому Луганську, як вони їм статтю описали про невиконання наказу і так далі і тому подібне. Я втомився вже розмовляти, честь вашу захищати", - цитує видання заступника командира бригади з військово-політичної роботи, підполковника Агафонова, аудіозапис розмови якого з військовослужбовцями 11-ї ДШБ опинився в розпорядженні журналістів.

Зараз солдати 11-ї ДШБ, які відмовляються брати участь у так званій спецоперації, не називають своє місце розташування, але знаходяться вони на території України. За їхніми словами, з моменту початку "спецоперації" бригада втратила близько половини свого складу - це вбиті, поранені й ті, хто відмовився продовжувати службу. Але бригада вже доукомплектована новачками.

Як повідомляв Главред, після того як на озброєнні ЗСУ з'явилася американська реактивна система залпового вогню HIMARS, російські солдати масово відмовляються воювати в Україні. Стало відомо, що близько півтисячі бурят втекли з України через великі втрати на фронті.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що кількість військових РФ, які відмовляються їхати воювати в Україну, перевищує кількість тих, хто погодився.

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