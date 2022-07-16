500 бурятів драпонули з України, почувши вибухи від ракет HIMARS

500 бурятів драпонули з України, почувши вибухи HIMARS / скріншот

Бойовий дух серед російських солдатів на нулі. Особливо важко доводиться солдатам Бурятської національності.

Після того як на озброєнні ЗСУ з'явилася американська реактивна система залпового вогню HIMARS, вони масово відмовляються воювати в Україні, розповіли в сюжеті "Військового телебачення".

Стало відомо, що близько півтисячі бурят втекли з України через великі втрати на фронті. Мовляв, саме їх з перших днів російського вторгнення відправили в Україну. Багато представників саме цього етносу загинули в перші дні війни, кажуть місцеві правозахисники. Мовляв, їх не шкода, вони не цінний генофонд і т. д.

Також в сюжеті розповіли, що нещодавно група військових з Бурятії вистрибнула з автобуса, яким їх примусово намагалися повернути на фронт.

Нагадаємо, в російському регіоні Бурятія, звідки йде потік живої сили на війну в Україні, розгорівся справжній бунт через високі втрати окупантів.

Дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексію Циденову з вимогою повернути їх чоловіків додому.

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