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На місто з півмільйонним населенням - 23 новобранці: росіяни відмовляються воювати в Україні

13 травня 2022, 14:21

Охочих "служити на благо батьківщині" в Росії все менше.

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Росіяни масово відмовляються воювати в Україні / соцмережі

Росіяни масово відмовляються від служби в армії. У місті Чебоксари, населення якого становить майже 500 тисяч осіб, за місяць вдалося назбирати лише 23 контрактники.

Попри всі спроби керівництва заманити громадян РФ на проходження служби в Збройних силах за контрактом, бажаючих як і раніше практично немає, зазначив журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в Facebook.

"Це пов'язано з тим, що відразу після укладення контракту військовослужбовців відправляють на "спеціальну військову операцію" на території України", - пояснив він.

За інформацією журналіста, за квітень місяць пунктом відбору на військову службу за контрактом в місті Чебоксари (Чуваська Республіка) відібрано всього 23 людини для проходження служби у військових частинах Центрального ВО, з яких:

  • 21 окрема мотострілецька бригада (в/ч 12128, Тоцьке) – 2 прибуло;
  • 15 окрема мотострілецька бригада (в/ч 90600, Рощинський) – 27 прибуло, 12 з них тут же звільнилося;
  • 30 окрема мотострілецька бригада – в/ч 45863, Рощинський) - 5 прибуло;
  • 201 військова база (в/ч 01162, Душанбе, Таджикистан) – 1 прибув.

читайте такожОкупанти в паніці спалили свою техніку, щоб не воювати в УкраїніНагадаємо, напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми розповідали, що служба безпеки України оприлюднити аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

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новини Росії війна в Україні Роман Цимбалюк
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