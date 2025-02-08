ЗМІ: 8 із 10 чоловіків готові на союз із кібер-партнеркою замість реальної жінки

Коротко:
- Люди готові до платонічних стосунків із віртуальними персонами
- Чоловіки могли б "зустрічатися" з кібер-клоном своєї колишньої
Пошук партнера для стосунків став серйозною проблемою в сучасному суспільстві. Багато людей зізнаються, що їм нелегко знайти "того єдиного", хто має бути поруч. Але технологічний прогрес, схоже, готовий запропонувати альтернативу - стосунки з віртуальною особистістю на базі штучного інтелекту, пише The Mirror.
Відомий футуролог Ян Пірсон переконаний, що вже до 2050 року інтимні стосунки з роботами (тобто з секс-ляльками) вже не поступатимуться інтиму з людьми. Однак поки цього не сталося, люди готові до платонічних стосунків із віртуальними персонами.
Платформа EVA AI, яка пропонує знайомства та віртуальні стосунки з кібер-особистостями на базі штучного інтелекту, вирішила дослідити, чи готові чоловіки сприйняти такий вид стосунків. Опитування 2000 чоловіків показало, що 8 із 10 вважають, що кібер-подружка справді може повністю замінити суспільство справжньої жінки і навіть стати офіційною дружиною, якби закон це дозволяв.
Дослідження також показало, що чоловіки готові на стосунки зі штучним інтелектом, що імітує реальну людину, з якою вони не можуть бути разом з тих чи інших причин. Так, 78% респондентів сказали, що вони могли б "зустрічатися" з кібер-клоном своєї колишньої, зокрема померлої коханої людини. Дехто навіть не проти мати кібер-двійника свого поточного партнера - але "відшліфовану" версію.
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