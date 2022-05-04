Дав карт-бланш на звірства армії РФ: експерт пояснив збочений потяг Путіна до вбивств чужими руками

Експерт пояснив збочений потяг Путіна до вбивств чужими руками/ Reuters

Російські військові, які прийшли в Україну – це переважно люди "з низів", які до того ж мають низький рівень інтелекту. У звичайному житті вони не мають ніякої влади, а під час війни зі зброєю в руках починають відчувати вседозволеність і безкарність.

З подачі Путіна вони отримують анонімну владу і фактично "дозвіл" на знущання, ґвалтування, вбивства та інші злочини. Про це розповів письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак під час чату на Главреді.

Путін по суті дав карт-бланш російським окупантам на здійснення таких злочинів.

"А що зробив Путін війною проти України? Він відкрив шлюзи для таких людей. По суті, він дозволив їм робити все, що вони захочуть: грабувати, вбивати, ґвалтувати. Що вони і роблять в Україні", – каже Бадрак.

Проте російський диктатор не просто схвалює злочини своєї армії проти цивільного населення, а й насолоджується цими знущаннями.

"Тож тут усе є логічним – починаючи від вибору Путіним людей для свого війська та закінчуючи його стратегією. У такий спосіб він сам насолоджувався. Як КДБіст він любить усе робити чужими руками. Російське військо – це армія його агентів, яких він мотивував робити те, що йому подобається, але їхніми руками", – зазначає військовий експерт.

Проте російський президент має ще глибинну мотивацію – він прагне усе знищувати. І якби йому вдалося знищити Україну, на цьому він би не зупинився. Далі російський диктатор міг би рушити в інші держави – країни Балтії, Молдову, країни Центральної та Східної Європи.

"Але, схоже, що сил Росії не вистачить навіть на Україну, не кажучи вже про інші країни", – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що в РФ є плани завершити війну проти України до 9 травня цього року. Про плани Кремля прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан розповів Папі Римському Франциску.

Проте українська розвідка називає інші дати. Зазначається, що Росія планує закінчити так звану "спецоперацію" в Україні, а по суті війну, не раніше вересня 2022 року.

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