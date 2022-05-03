"РФ збирається закінчити війну до 9 травня": Орбан розповів Папі Римському про плани Кремля

Орбан розповів Папі Римському про плани Кремля/ Reuters

Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем’єрміністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої останній нібито розказав про плани Кремля завершити війну проти України до 9 травня цього року.

Така розмова нібито відбулася під час особистої зустрічі. Про це Папа сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Орбан, коли я з ним зустрівся, сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так.... Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все. Я песимістично налаштований, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", – заявив Папа Римський.

Папа Римський Франциск також зазначив, що він готовий зустрітися з Путіним у Москві. При цьому він поки що не бачить сенсу їхати до Києва.

Варто зазначити, що 85-річний Понтифік з 24 лютого і до цього часу раніше публічно не згадував РФ чи Путіна. Проте на визначення того, що зараз відбувається в Україні, він використовував слова "невиправдана агресія" і "вторгнення", а також оплакував ті звірства, які чинила російська армія щодо українців.

Раніше в Пентагоні заявляли, що російські окупанти мають дуже мінімальний прогрес на Донбасі. Їхня робота у наземних операціях дуже обережна і нерівномірна, а подекуди її можна назвати "анемічною". В Міноборони США наголосили, що армія РФ в Україні має три проблеми, які не дозволяють їй просуватися.

Також раніше повідомлялося, що провокаціями у Придністров’ї Росія хотіла підготувати ґрунт для втягнення регіону у війну з Україною. Проте реакція жителів невизнаної держави була протилежною.

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