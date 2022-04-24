Макрон перемагає на виборах президента Франції: перші дані екзитполу

Перед другим туром голосування відразу три соцопитування пророкували перемогу Макрону.
Увечері, 24 квітня у Франції завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон і проросійський політик Марін Ле Пен.
Перші результати екзитполів
Дані опитування соціологічного інституту Ifop:
- Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 58%;
- Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 42%;
Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:
- Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 57,6%;
- Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 42,4%;
Перед другим туром голосування відразу три соцопитування пророкували перемогу Макрону.
Як очікувалося, чинний президент може отримати підтримку близько 56,6% виборців.
Як завершився перший тур
У першому турі голосування чинний президент випередив Ле Пен на кілька відсотків. За результатами першого туру голоси розподілилися так:
- Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 27,84%;
- Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 23,15%;
- Жан-Люк Меланшон ("Нескорена Франція") – 21,95%.
- Ерік Земмур – ("Reconquête") - 7,07% голосів;
- Валері Пекресс – ("Республіканці") - 4,78%;
- Яннік Жадо – "Європа-Екологія-Зелені") - 4,63%;
- Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
- решта кандидатів отримали менше 3% голосів.
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Президентські вибори у Франції
Президент Франції обирається загальним, прямим і таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.
Відповідно до французької конституції, якщо не один з кандидатів не отримує абсолютну більшість у першому турі, то проводиться другий тур. З початку дії таких правил в 1965 році у Франції завжди був потрібний другий тур, в який виходять два кандидати з найбільшим числом голосів.
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