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Макрон перемагає на виборах президента Франції: перші дані екзитполу

24 квітня 2022, 21:10

Перед другим туром голосування відразу три соцопитування пророкували перемогу Макрону.

Макрон
Макрон / Reuters

Увечері, 24 квітня у Франції завершився другий тур президентських виборів. За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон і проросійський політик Марін Ле Пен.

Перші результати екзитполів

Дані опитування соціологічного інституту Ifop:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 58%;
  • Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 42%;

Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 57,6%;
  • Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 42,4%;

Перед другим туром голосування відразу три соцопитування пророкували перемогу Макрону.

Як очікувалося, чинний президент може отримати підтримку близько 56,6% виборців.

Як завершився перший тур

У першому турі голосування чинний президент випередив Ле Пен на кілька відсотків. За результатами першого туру голоси розподілилися так:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 27,84%;
  • Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 23,15%;
  • Жан-Люк Меланшон ("Нескорена Франція") – 21,95%.
  • Ерік Земмур – ("Reconquête") - 7,07% голосів;
  • Валері Пекресс – ("Республіканці") - 4,78%;
  • Яннік Жадо – "Європа-Екологія-Зелені") - 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
  • решта кандидатів отримали менше 3% голосів.

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Президентські вибори у Франції

Президент Франції обирається загальним, прямим і таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.

Відповідно до французької конституції, якщо не один з кандидатів не отримує абсолютну більшість у першому турі, то проводиться другий тур. З початку дії таких правил в 1965 році у Франції завжди був потрібний другий тур, в який виходять два кандидати з найбільшим числом голосів.

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Франция президент Франції Еммануель Макрон
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