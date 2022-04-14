"Якого біса я повинен мати такого брата?": Данілов розкритикував заяву Макрона

Данилов відреагував на висловлювання Макрона / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні різко відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав українців та росіян "братніми народами".

Секретар Радбезу в інтерв'ю BBC зазначив, що на всіх міжнародних зустрічах говорить про відмінність українців та росіян. Французький президент відмовився назвати звірства РФ геноцидом через близькість народів.

"Пан Макрон - такий самий, як й інші росіяни. Ну які ми брати, скажіть, будь ласка? У нас інша мова, інша культура, у нас взагалі все інше. У нас поведінка інша. Ну якого біса я повинен мати такого брата? Навіщо він мені потрібен? Брати ж не вбивають", - пояснив Данилов.

Секретар РНБО впевнений, що позиція президента Франції спровокована виборами. Макрон, на його думку, навмисно заграє із прихильно налаштованим до росіян електоратом, але робить велику помилку спробою "об'єднувати".

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Скандальні заяви Макрона

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не готовий називати військові злочини армії РФ проти мирних українців "геноцидом". Він пояснив це тим, що російський і український народи нібито є "братніми".

Також Главред писав про те, що президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свої недавні висловлювання з відмовою називати звірства окупантів РФ в Україні геноцидом.

На його думку, "вербальна ескалація "нічим" не допоможе Україні".

"Слово геноцид має значення і має бути кваліфіковане юристами, а не політиками", - заявив французький лідер.

Він також упевнений в тому, що "держави, які вважають це геноцидом, мають втручатися через міжнародні конвенції".

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