На похорон завітав кухар Путіна: ЗСУ ліквідували командира штурмовиків ПВК Вагнера

Олексій Нагін брав участь у захопленні Криму в 2014 році, а також в агресії РФ в Грузії і Сирії.
В російському Волгограді закопали 41-річного найманця ПВК Вагнер командира штурмового загону Олексія Нагіна, який був знищений в Україні бійцями ЗСУ.
Посмертно російського найманця, який свідомо їхав в Україну вбивати мирних жителів, представили до зірки "героя росії", пише v1.ru.
У Мережі опублікували кадри, що на похорон Нагіна з'явився сумнозвісний Євген Пригожин ("кухар Путіна"), який є засновником ПВК Вагнера.
Зазначається, що ліквідований найманець служив у спецназі ФСБ. Він брав участь у захопленні Криму в 2014 році. Нагін брав участь також в агресії РФ в Грузії і Сирії.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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