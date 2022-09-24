На похорон завітав кухар Путіна: ЗСУ ліквідували командира штурмовиків ПВК Вагнера

ЗСУ ліквідували найманця ПВК Вагнера Олексія Нагіна / Юрій Нагін / Vk.com/t.me/a_shtirlitz

В російському Волгограді закопали 41-річного найманця ПВК Вагнер командира штурмового загону Олексія Нагіна, який був знищений в Україні бійцями ЗСУ.

Посмертно російського найманця, який свідомо їхав в Україну вбивати мирних жителів, представили до зірки "героя росії", пише v1.ru.

У Мережі опублікували кадри, що на похорон Нагіна з'явився сумнозвісний Євген Пригожин ("кухар Путіна"), який є засновником ПВК Вагнера.

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Зазначається, що ліквідований найманець служив у спецназі ФСБ. Він брав участь у захопленні Криму в 2014 році. Нагін брав участь також в агресії РФ в Грузії і Сирії.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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