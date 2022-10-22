'Кухар Путіна 'переходить в оборону: на Донбасі споруджують 'Лінію Вагнера'

На Донбасі зводять лінію Вагнера / RIA/FAN

Біля населеного пункту Гірське в Луганській області російські окупанти будують лінію інженерних укріплень.

За її будівництвом стоїть приватна військова компанія Вагнера Євгена Пригожина, якого називають "кухарем Путіна". Компанія Maxar Technologies показала, як ця лінія виглядає з космосу, повідомляє CNN.

Відзначимо, що укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Росіяни сподіваються, що вони не дадуть можливості танкам і бронемашинам ЗСУ пройти далі на схід до кордонів України. Також видно, що за протитанковими укріпленнями знаходиться велика траншея.

Хоча укріплення може допомогти захиститися від лобової атаки, ніщо не заважає українським силам просто обійти споруди, які простягнулися всього на 1,6 кілометра.

Пропагандисти стверджують, що група Вагнера буде продовжувати будувати свою "лінію" до тих пір, поки вона не простягнеться на схід від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

Аналіз карти, наведеної CNN, показав, що зміцнення такої довжини може розтягнутися приблизно на 217 км.

Додамо, що в 2021 році ПВК Вагнер побудувала таку ж лінію оборони в пустелі в Лівії. Тоді її протяжності зайняла понад 70 кілометрів.

/ Maxar Technologies

/ Maxar Technologies

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських ув'язнених, заявив творець ПВК Вагнера Євген Пригожин ("кухар Путіна").

Як розповідають полонені окупанти, на війну ув'язнених агітує особисто Пригожин. Він приїжджає в колонії і виступає перед ув'язненими.

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