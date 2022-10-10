"З ПВК Вагнер можна піти лише в труні": Пригожин відправить на фронт зеків, які втратили ноги

Євген Пригожин агітує поранених повернутися на фронт / скріншот

У Мережі з'явилося відео, як Євген Пригожин - "кухар Путіна", який є засновником ПВК Вагнера - спілкується із завербованими ним ув'язненими. Вони вже втратили кінцівки, але їм пропонують зробити протези і знову відправити на фронт.

"Зараз запротезуємося і далі до нас", – каже Пригожин.

"З ПВК Вагнер можна поїхати лише по старості на пенсію або в цинковій труні", – додав "кухар Путіна".

Пригожин запитав у одного зі співрозмовників, скільки йому залишалося сидіти у в'язниці до того, як він погодився відправитися на війну. Той розповів, що відсидів 10 років, залишалося ще 13.

"Ти був, як то кажуть, порушник, тепер - герой війни. Тому кожен з вас вніс лепту, яку, на жаль, багато хто не вносив. Одні драпають, інші йдуть вперед. Ті, кого вчили все життя, вони драпають, а ті, кого ніхто не вчив, вони йдуть — по фігу", - сказав глава ПВК.

"Нам втрачати нічого", - відповів колишній ув'язнений.

"Ну, зрозуміло. Одні живуть на теплих дачах, тому їм є, що втрачати. А інші, хоч їхня батьківщина, як то кажуть, не сильно вітала, багатьох - з дитинства, все одно йдуть і роблять те, що повинні", — констатував Пригожин.

Пригожин заявив, що з ПВК Вагнер можна піти лише на пенсію або в цинковій труні / скріншот

Де і коли зроблено відеозапис - не повідомляється.

Як писав Главред, раніше в Мережі спливло відео, як "кухар Путіна" вербує у в'язницях бійців для війни в Україні. Він відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (в російській глибинці). За участь у війні ув'язненим Пригожин обіцяв амністію через шість місяців. Однак же при цьому він погрожував розстрілом за дезертирство, пияцтво і наркоманію.

Пізніше стало відомо, що керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць.

Інші новини: