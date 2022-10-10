"З ПВК Вагнер можна піти лише в труні": Пригожин відправить на фронт зеків, які втратили ноги

Один зі співрозмовників Пригожина був засуджений та отримав 23 роки в'язниці. "Раніше був порушник, а тепер герой війни", - каже йому кухар Путіна.
У Мережі з'явилося відео, як Євген Пригожин - "кухар Путіна", який є засновником ПВК Вагнера - спілкується із завербованими ним ув'язненими. Вони вже втратили кінцівки, але їм пропонують зробити протези і знову відправити на фронт.
"Зараз запротезуємося і далі до нас", – каже Пригожин.
"З ПВК Вагнер можна поїхати лише по старості на пенсію або в цинковій труні", – додав "кухар Путіна".
Пригожин запитав у одного зі співрозмовників, скільки йому залишалося сидіти у в'язниці до того, як він погодився відправитися на війну. Той розповів, що відсидів 10 років, залишалося ще 13.
"Ти був, як то кажуть, порушник, тепер - герой війни. Тому кожен з вас вніс лепту, яку, на жаль, багато хто не вносив. Одні драпають, інші йдуть вперед. Ті, кого вчили все життя, вони драпають, а ті, кого ніхто не вчив, вони йдуть — по фігу", - сказав глава ПВК.
"Нам втрачати нічого", - відповів колишній ув'язнений.
"Ну, зрозуміло. Одні живуть на теплих дачах, тому їм є, що втрачати. А інші, хоч їхня батьківщина, як то кажуть, не сильно вітала, багатьох - з дитинства, все одно йдуть і роблять те, що повинні", — констатував Пригожин.
Де і коли зроблено відеозапис - не повідомляється.
Як писав Главред, раніше в Мережі спливло відео, як "кухар Путіна" вербує у в'язницях бійців для війни в Україні. Він відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (в російській глибинці). За участь у війні ув'язненим Пригожин обіцяв амністію через шість місяців. Однак же при цьому він погрожував розстрілом за дезертирство, пияцтво і наркоманію.
Пізніше стало відомо, що керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць.
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