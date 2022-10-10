УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"З ПВК Вагнер можна піти лише в труні": Пригожин відправить на фронт зеків, які втратили ноги

10 жовтня 2022, 08:01

Один зі співрозмовників Пригожина був засуджений та отримав 23 роки в'язниці. "Раніше був порушник, а тепер герой війни", - каже йому кухар Путіна.

Євген Пригожин агітує поранених повернутися на фронт
Євген Пригожин агітує поранених повернутися на фронт / скріншот

У Мережі з'явилося відео, як Євген Пригожин - "кухар Путіна", який є засновником ПВК Вагнера - спілкується із завербованими ним ув'язненими. Вони вже втратили кінцівки, але їм пропонують зробити протези і знову відправити на фронт.

"Зараз запротезуємося і далі до нас", – каже Пригожин.

"З ПВК Вагнер можна поїхати лише по старості на пенсію або в цинковій труні", – додав "кухар Путіна".

Пригожин запитав у одного зі співрозмовників, скільки йому залишалося сидіти у в'язниці до того, як він погодився відправитися на війну. Той розповів, що відсидів 10 років, залишалося ще 13.

"Ти був, як то кажуть, порушник, тепер - герой війни. Тому кожен з вас вніс лепту, яку, на жаль, багато хто не вносив. Одні драпають, інші йдуть вперед. Ті, кого вчили все життя, вони драпають, а ті, кого ніхто не вчив, вони йдуть — по фігу", - сказав глава ПВК.

"Нам втрачати нічого", - відповів колишній ув'язнений.

"Ну, зрозуміло. Одні живуть на теплих дачах, тому їм є, що втрачати. А інші, хоч їхня батьківщина, як то кажуть, не сильно вітала, багатьох - з дитинства, все одно йдуть і роблять те, що повинні", — констатував Пригожин.

Євген Пригожин
Пригожин заявив, що з ПВК Вагнер можна піти лише на пенсію або в цинковій труні / скріншот

Де і коли зроблено відеозапис - не повідомляється.

Як писав Главред, раніше в Мережі спливло відео, як "кухар Путіна" вербує у в'язницях бійців для війни в Україні. Він відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (в російській глибинці). За участь у війні ув'язненим Пригожин обіцяв амністію через шість місяців. Однак же при цьому він погрожував розстрілом за дезертирство, пияцтво і наркоманію.

Пізніше стало відомо, що керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:48

Мешканка Києва випадково зафільмувала ракетний удар по Києву - дівчину накрило вибуховою хвилею

08:59

В Україні підвищили пенсії: кому з українців пощастилоВідео

08:42

Російський диктатор посварив між собою своїх генералівПогляд

08:29

Ракетний удар по Києву: пролунали потужні вибухи, горять автівки, є жертвиВідео

08:24

Під Сумами безпілотник агресорів вбив маму трьох дітей: її чоловік і син служать у ЗСУ

Реклама
08:01

"З ПВК Вагнер можна піти лише в труні": Пригожин відправить на фронт зеків, які втратили ногиВідео

08:00

Субсидія в Україні 2022: як оформити і кому вона належитьВідео

07:16

Звільняти Херсон лобовими атаками неприйнятно: полковник назвав найкращий спосібВідео

06:31

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: зруйнована житлова багатоповерхівка, є жертваВідео

06:27

Чи можна заварити чай в холодній воді: дивовижний спосіб і важливий "секрет"Відео

06:00

Чому Кримський міст потягне з собою на дно Путіна і його режимПогляд

05:10

Україна задубіє до -2º: синоптик дав крижаний прогноз і попередив про аномаліюВідео

04:00

У "баштах Кремля" переполох, з'явилася група проти супротивників Патрушева і Шойгу – ПономарьовВідео

03:20

Як смачно і швидко замаринувати м'ясо: 5 рецептів хрусткої та ніжної куркиВідео

02:52

"Перестань ганьбитися!": Волочкова докотилася до дитячого аніматора, але і тут дала маху

02:17

Все приречено на провал: астролог назвав найневдаліші дні жовтня 2022Відео

01:34

Військовий експерт пояснив, чому розвалюється оборона ворогів під ударами ЗСУВідео

00:51

Прикмети на 10 жовтня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб весь рік не жити в боргахВідео

00:35

Спосіб зробити багажник чистим: народні засоби та лайфхакиВідео

09 жовтня, неділя
23:43

Білорусь могла запустити передачу Росії важкої бронетехніки – ЗМІВідео

Реклама
23:03

Зеленський звинуватив Москву в терорі та відмові від переговорівВідео

22:28

"Тут тільки одна держава-терорист": в ОП жорстко відповіли на звинувачення ПутінаВідео

22:05

Швидке відновлення Кримського мосту - брехня, окупантам РФ знадобиться до 5 місяців - МВСВідео

21:58

"Велике приниження Путіна": у США попередили про помсту РФ за удари по Кримському мостуВідео

21:55

Голос країни-12 - 6 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

21:38

У Мінську підтвердили підготовку України до відбиття вторгнення з БілорусіВідео

21:20

У рані вже завелися клопи: окупант подякував українським бійцям за полонВідео

21:05

Путін відреагував на вибух на Кримському мосту: заявив про "теракт" і звинуватив спецслужби України

20:58

"Прилетіло 3 ракети": ЗСУ знищили штаб бригади РФ з десятками окупантівВідео

20:49

Повернення блудної співачки: як зара виглядає Марія Яремчук, яка зникла на 4 роки

20:24

"Збивати терористичне сміття РФ": Єрмак назвав спосіб захисту від російських ракетВідео

20:24

Вибух на Кримському мосту призведе до удару по логістиці військ РФ на Херсонщині – експерт

20:10

Прикмети на 11 жовтня: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

19:49

Зміна керівництва в Кремлі: Фейгін розповів про наступника ПутінаВідео

19:37

Україна зобов'язана завдати удару по Білорусі, а Лукашенка повісити в БучіПогляд

19:15

Путін втратив контроль над групами Пригожина і Патрушева, його можуть усунути від владиВідео

19:12

РФ - спонсор тероризму і геноцид в Україні: до Конгресу США внесли потужні законопроєктиВідео

19:06

"Зараз це зовсім не проблема": Костянтин Войтенко вперше прокоментував скандальне розлученняВідео

18:59

Бабкін, Гребенщиков і зірки світового року записали зворушливу пісню про війну в Україні

18:43

ЗМІ розповіли, чому вибухи на Кримському мосту не прогриміли в день ювілею ПутінаВідео

Реклама
18:17

Зірки "Вечірнього Кварталу" Великий і Оруджова випустили потужну пародію на російських окупантівВідео

18:10

Лукашенко змінює риторику: у Зеленського оцінили загрозу нападу БілорусіВідео

18:06

Найгірший кошмар леді Ді: збулося страшне пророцтво принцеси Діани

17:59

"Йде занадто довго": у Білому домі несподівано запропонували завершити війну дипломатієюВідео

17:39

"Війна змушує закохуватися": Астаф'єва взяла в руки великий бойовий ствол і пішла стрілятиВідео

17:28

Росіяни після вибуху на Кримському мосту тікають з півострова: на виїзді затор у 6 кілометрівВідео

16:55

"Подарунок Путіну": Словаччина передала Україні потужні САУ Zuzana-2Відео

16:39

Більше десятка країн за Україну в НАТО навіть без ПДЧ, перемовини триваютьВідео

16:32

У РФ висунули несподівану версію вибухів на Кримському мостуВідео

16:29

"Україна переможе. Ми програємо": дочка путініста Машкова розповіла, за що вдячна українцям

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти