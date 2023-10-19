Що буде з "гордістю Путіна": на Заході зробили прогноз про Кримський міст

Кримський міст - велика і уразлива структура, окупантам Росії знадобиться багато сил і засобів, щоб "захистити" естакаду, пишуть у розвідці Британії.

https://glavred.net/world/chto-budet-s-gordostyu-putina-na-zapade-sdelali-prognoz-o-krymskom-moste-10509535.html Посилання скопійоване

Кримський міст уразливий, оскільки силові структури України "дуже винахідливі" - британська розвідка / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот соцмережі

Незаконно побудований країною-окупантом Росією в захопленому Криму міст - велика і уразлива конструкція. Щоб "захистити" Кримський міст від ударів ЗСУ, знадобиться чимало сил і засобів. Особливо в умовах винахідливості українських силових структур. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що днями віцепрем'єр РФ Марат Хуснулін розповів про нібито дострокове усунення наслідків удару сил оборони України по Кримському мосту, який був у липні 2023 року.

Як зазначають аналітики, незважаючи на працездатність мосту, використання естакади залишається обмеженим після першого удару ЗСУ в жовтні 2022 року. Окупанти змушені перевозити вантажівки на поромі.

відео дня

Також у британській розвідці акцентували увагу на тому, що Кримський міст і зараз залишається дуже важливою ланкою у постачанні російського окупаційного угруповання на захопленому півдні України. Тому Росії потрібно забезпечити прикриття естакади засобами ППО, які могли б бути розгорнуті десь в інших місцях.

Крім того, фахівці підкреслили, що "захистити" настільки "велику і уразливу" споруду буде складно через "винахідливість українських військових і служб безпеки".

Ситуація з Кримським мостом

Окупанти намагаються врятувати Кримський міст, розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук. За його словами, охорона естакади посилена, а кораблі здійснюють маневри із порту до порта. Росіяни бояться ударів ЗСУ по мосту.

Військовий експерт Петро Черник назвав сценарій повного знищення Кримського мосту. Згідно з прогнозом, Україні потрібно "пустити під воду на декілька сотень метрів" естакаду, щоб російські загарбники вже не змогли її відновити. Питання можна вирішити далекобійними ракетами, такими, як ATACMS.

Далекобійний ракети Taurus здатні зруйнувати Кримський міст, тому канцлер ФРН Олаф Шольц вагається зі схваленням їх передачі Україні, написали журналісти Politico. Шольц продовжує побоюватися "ескалації конфлікту".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.